中華郵政南區電腦列印封裝服務中心啟用 高效率服務為客戶把關資安

中華郵政股份有限公司臺北郵局所轄電子郵件科南區電腦列印封裝服務中心於9月4日在新址(高雄市左營區民族一路853號3樓)正式營運，董事長吳宏謀特地率領多位高階主管南下主持揭牌儀式，中心並首度公開展示作業現場機器作業實況，嶄新明亮及寬敞的郵件生產廠房及現代化一貫作業設備，讓與會貴賓及客戶留下深刻印象。

包括立委劉世芳、趙天麟、中鋼公司董事長翁朝棟、光陽工業執行長柯俊斌、政府機關與民間企業等重要客戶、中華郵政主管及員工共同見證裡歷史性一刻。

高雄郵局局長吳信陵(左起)、郵務處處長陳敬祥、主任秘書簡良璘、董事長吳宏謀、副總經理潘裕幗、公共事務處處長郭素娥及台北郵局局長邱鴻恩共同按下水晶球象徵啟動南區電腦列印封裝中心營運。圖／黃全興

中華郵政董事長吳宏謀表示，此次臺北郵局所轄電子郵件科南區電腦列印封裝中心完成遷建，主要是呼應客戶的需求，除了擴大電子郵件處理能量及提供更優質服務外，更為了保護客戶的資料安全，特別納入區塊鏈加密技術，並通過英國BSI「電腦列印封裝資訊安全管理認證ISO 27001:2013 」及「個人資訊管理系統BI 10012:2017」，有效保障顧客郵件之資料安全與保密性，此外並參與森林認證產銷監管鏈驗證，為地球環境永續發展盡一份心力。

吳宏謀董事長(左三)對於南區電腦列印封裝服務中心現代化一貫作業設備深表讚許。圖／黃全興

台北郵局局長邱鴻恩針對「電子郵件科南區電腦列印封裝中心」遷建緣由提出說明。邱鴻恩指出，中華郵政公司為改善郵務營運、加強客戶服務、簡化郵件作業與提昇郵遞效率，自民國85年5月起陸續於臺灣北、中、南三地設置電腦列印封裝服務中心，108年總作業郵件量約2億3千萬件，郵資營收16億6千萬元郵資、封裝服務費4億2千萬元，盈餘有1億9千萬元，南區作業中心約占全國25.8%。

邱鴻恩局長說，由於中心長年受限作業場地造成作業量無法提升，為改善作業場地及郵件運輸成本，提升作業產能及效率，於100年起規劃由原來位於高雄郵局5樓僅500坪作業區搬遷至高雄郵件處理中心3樓。如今的電子郵件科南區電腦列印封裝中心，空間約1,500坪，郵件處理能量將由目前的年8,000多萬件擴大至年2.4億件。

邱鴻恩表示，新的南區電腦列印封裝中心具有多項效益，包括：一、降低區內運輸成本(原由高雄郵局至>處理中心：每年額外支出約600趟車次約8,000籃車)。二、列印完成郵件直封郵件處理中心轉運全臺各地，加速郵件出口。三、充分利用公司幹線運輸高雄往北回頭車，載運中、北部郵件，有效降低運輸車隊成本。四、空間足夠可擴大作業規模，以分攤整體業務承作量。五、全新設備及一貫化標準作業流程，具藍海競爭優勢。六、增建「南區郵件數位影像掃瞄服務」，提供郵件投遞結果數位化服務及郵件電子查詢服務。