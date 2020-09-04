2020台北神匠木雕工藝大賽 李子旺、趙啓揚奪冠

台北神匠木雕工藝大賽得獎者 年齡反差大

為推廣木雕工藝，帶領民眾領略佛具木質雕像的神性美感，進而帶動佛具周邊相關產業活絡發展，市府輔導台北市佛具商業同業公會舉辦「2020 台北神匠木雕工藝大賽」，今(4)日頒獎典禮現場展示各家木雕藝師的參賽大作，其中「立體雕刻組」與「半浮雕刻組」分別由李子旺、趙啓揚奪冠。年逾七旬的李子旺為知名佛雕師傅，至少50年的從業經驗，雕刻相關的十八般武藝樣樣精通，為傳承精湛手藝，也在工作室招收學生，希望有更多新血輪投入；80年次的趙啓揚是古蹟修護背景，目前從事公共藝術設計工作，對傳統手工藝雕刻相當有興趣，他認為公共藝術偏向「創作」，木雕偏「工藝」，是不同境界的藝術表達。

臺北市政府副市長黃珊珊在典禮現場體驗佛具藝術工法。圖／業者提供

佛具街為臺北市佛具產業活歷史 佛具設計與時俱進

臺北市政府副市長黃珊珊表示，位於西園路與八德路的佛具街更被譽為臺北市佛具產業活歷史，今年首次舉辦「2020 台北神匠木雕工藝大賽」，廣邀對佛具雕刻具有興趣、使命感的各路英雄參賽，傳承佛具產業博大精深的手工技藝，並從中發現新生代藝師的創意能量，展現佛具設計與時俱進的成果。

台北市佛具商業同業公會理事長張振華表示，佛具產業臥虎藏龍， 有眾多藝師、佛藝工作者兢兢業業付出一輩子的心血，並堅持傳承給新生代，佛具公會秉持弘揚佛具產業文化的堅持，藉此活動讓精湛的手藝透過競賽發揚光大，讓外界看到佛具藝術文化獨有的珍稀特色，傳達出佛道文物各種不同的面向，希望達到推廣與傳承的目的。

印尼藝術家參賽 堅持純手工 以手腳為夾具

本次競賽以「魁星點斗、獨占鰲頭」為主題，競賽組別分為「立體雕刻組」與「半浮雕刻組」，初選共計收到將近 50 件作品，其中印尼參賽者洪佐亨與臺灣妻子由臺南北上出席典禮，他本是信奉印度教，但對宗教抱持開放的態度，平時也會去廟裡拜拜，參賽前也特地到宮廟觀看魁星爺形象做為參考，創作時從不使用雕刻夾具，而是以手腳為夾具，完成細膩的手工作品。

立體雕刻組冠軍李子旺佛具雕刻經驗超過50年。圖／業者提供

活動現場還有佛具藝術品與佛器文物的靜態展覽，並開放民眾在會場周邊體驗版印 DIY，共同參與這場盛大的藝術饗宴。「2020 台北神匠木雕工藝大賽」的得獎作品，即日起至9月20日在臺北聖興天后宮展出，有意現場觀摩佳作者不可錯過！