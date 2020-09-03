小兒麻痺協會舉辦第7屆「伯立歐蕎麥公益路跑」活動 田中千繪用實際行動相挺

小兒麻痺協會將於11月29日舉辦第7屆「伯立歐蕎麥公益路跑」活動，為支持籌建身障家園而跑的賽事，日本長期來台發展演藝事業的知名女星田中千繪，親自報名21公里組別，她誠摯邀請民眾「用愛建家園」，共同響應此項有意義的活動。

近年來田中千繪培養運動的好習慣，並常參與路跑活動。為慶賀不惑之年即將來臨，她發行新書《四十，仍懂愛》，希望能以書本上的文字，帶給民眾陽光般的正面力量。

田中千繪(左)發行新書《四十，仍懂愛》，希望能以書本上的文字，帶給民眾陽光般的正面力量。圖／小兒麻痺協會提供

田中千繪今(3)日前往喜樂小兒麻痺協會，為所有努力打拼、籌建身障家園而努力的身障朋友們加油打氣，並分享來台打拚的心路歷程。她在庇護工場看到好多認真工作的庇護員工，其中還有幾位害羞不敢和她打招呼，因此千繪溫柔的鼓勵她們，分享她剛到台灣時使用不流利的中文無法溝通，當時感到沒自信，但最後靠著堅強的意志力，努力學習並成功克服語言的障礙。

根據衛生福利部統計處資料，自101年1月至108年12月，彰化縣領有身心障礙證明人口總數由64,314人增加至69,243人，代表身心障礙者人口逐年上揚。身心障礙者之前無形有形被社會區隔，並被歸類為社會的弱勢族群，但因應政府政策輔導與社福團體的努力，身障者不須再躲在家裡，社會大眾也逐漸開始關注並重視身邊的身障者。

自2014年彰化縣芳苑鄉喜樂小兒麻痺協會即開始舉辦公益路跑活動，為鼓勵身障者走出戶外，並募集身障者安養晚年的「伯立歐家園」經費，今年更結合在地二林蕎麥文化系列活動，共同強化『用愛建家園』目標，期許能串連更多在地社區文化活動，如彰化馬拉松嘉年華，把愛傳遞到全台每個角落，並實現愛無國界的美好願景。

田中千繪親切與身障庇護員工互動。圖／小兒麻痺協會提供

即日起報名直至額滿為止。路跑報名網站:https://lohasnet.tw/Polio2020/、彰化縣小兒麻痺關懷協會地址：彰化縣芳苑鄉工區一路131號、或電洽(04)896-3820。