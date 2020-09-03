歐洲經貿辦事處處長與經濟部及外交部部長 邀請台灣企業投資歐盟

新冠肺炎和貿易戰改變了人類的生活，也改變了全球貿易，為因應變局，全球供應鏈正積極重組。值此快速變遷的時刻，歐洲經貿辦事處處長高哲夫，經濟部部長王美花及外交部部長吳釗燮近日聯名向台灣企業發出邀請函，邀請台灣企業前往歐盟投資，佈局歐洲市場。

高哲夫處長，王美花部長及吳釗燮部長在聯名信中指出，世界正在改變中，新的時代需要新的答案。歐盟是一個擁有4.5億消費者的市場。它擁有世界上最先進的技術，並在多個尖端領域擁有最好的人才庫。連結歐盟，鏈接未來世界。

為了讓台灣企業更了解歐盟的投資環境，歐洲經貿辦事處，外交部及經濟部投資業務處、經濟部國際貿易局，將於9月22日在台北國際會議中心舉辦「2020投資歐盟論壇」活動，這次活動將是歐盟在2020年於台灣舉辦最大規模的活動。來自歐盟和台灣的20多位演講者將介紹歐洲單一市場，歐盟整體投資環境和法規，以及投資歐盟帶來的機會跟挑戰。而15個在台灣設有辦事處的歐盟會員國，將指派代表在當日下午的資通訊，自駕車與汽車產業和生技與健康產業的分組論壇中，詳盡介紹該國的相關政策和投資優惠等。同時間，主辦單位也在同一會場舉辦投資歐盟博覽會，為台灣企業提供和15個歐盟會員國、歐洲企業、貿協和投資台灣事務所等部門，一對一洽談的機會。

高哲夫處長表示，歐盟擁有全球最尖端的高新科技，高水準的人才庫和4.5億人口高消費力的市場，投資歐盟不僅是為企業創造鏈結世界的機會，同時也為企業帶來無窮的商機。在後疫情時代，全球產業面臨重組，而供應鏈也面臨必須更接近在地市場的挑戰，前往歐盟投資佈局，是台灣企業佈局全球和技術升級不可或缺的一步。歐盟和27個會員國歡迎台灣企業前進歐盟投資，擴大企業的規模，和歐洲企業一起升級提升技術。