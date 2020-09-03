2020台灣化學產業高峰論壇圓滿閉幕



由經濟部工業局主辦、台灣化學產業協會承辦的「2020年台灣化學產業高峰論壇」日前隆重登場，這是TCIA自2003年成立以來，連續第17年舉辦，經濟部前部長施顏祥、工業局局長呂正華均蒞臨指導。大會由現任理事長李謀偉開場，協會前任理事長台石化董事長吳澄清也上台給予祝賀，吸引近400名各界人士參加，現場座無虛席。

經濟部前部長施顏祥（左）頒傑出領導獎給台塑化董事長陳寳郎（右）。圖／TCIA提供

經濟部工業局局長呂正華。圖／TCIA提供

經濟部工業局局長呂正華表示，感謝化學業者在今年疫情期間的重大貢獻，沒有這些化學業者的原料供應，口罩奇蹟不會發生。

今年大會主題為：「跨業合作，共趨永續」，目的是希望在永續發展目標下，帶領台灣化學業透過跨業整合，創造新契機，提升產業成長動能。大會邀請到台灣默克生命科學事業體總經理陳委承，分享352年國際大廠的永續及跨業發展策略。

接下來幾位海外講師都以視訊方式演講，日本地球環境戦略專家小野田真二帶來日本企業推動SDGs現況和經驗，以及加拿大多倫多大學教授Dr. Alán Aspuru-Guzik以分子設計在新藥和電子材料研發為例，展現數位科技在化學領域上的應用。中午休息時間，大會安排了IHS MARKIT亞洲區副總裁Garrie Li，以視訊方式分享COVID-19對化學產業的影響，讓出席業者及時掌握新冠肺炎疫情下，化學產業的供需變化，以作為研擬未來營運策略之參考。

下午的場次分別由工研院和崇越科技分享5G材料及半導體材料研發趨勢。另外，台大化工系和新鼎系統為大家帶來機器學習與智能轉型在化工領域之應用，展現數位科技帶來的變革。還有菁英獎獲獎者四維創新、長興材料、中科院也分享獲獎產品的研發過程。

國內產學研專家進行菁英對談。圖／TCIA提供

最後由國內產學研專家進行菁英對談，以「促成跨領域合作，引導產業邁向永續發展」為題共同討論，提出如何推動跨業合作促進永續發展的建議。台大蔣教授建議應建立示範亮點計畫，協會理事長李謀偉則希望透過更多有潛力的跨領域合作，大家一同超前部署，創造更多國家隊，更多的奇蹟。

菁英獎得獎者大合照。圖／TCIA提供

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