後疫情時代 數位創新 中小企業南向論壇

2020新冠肺炎疫情重挫全球經濟，各國祭出鎖國政策及社交距離，引發產業供需斷鏈危機，疫情海嘯席捲觀光旅遊、餐飲服務、美妝保養品及製造等內外需多數產業，為協助中小企業掌握疫後生存之道、進一步扭轉乾坤，經濟部中小企業處於9月2日假臺大醫院國際會議中心舉辦「疫後時代．數位創新-中小企業南向論壇」，邀請海內外知名企業代表分享國際商情及產業動態，透過論壇協助中小企業了解南向新興市場相關趨勢，分享數位創新如何在疫後持續為企業帶來商機。

經濟部中小企業處蘇文玲副處長表示，我國中小企業向來擁有靈活的彈性、極佳的適應性與高效率之經營優勢，面對新冠肺炎疫情，「不確定性」將成為常態，唯有增強疫後數位創新動能，才能在面對變局時提高企業自身應變能力，保有核心競爭力，落實企業永續經營目標。

本次論壇由深耕線上旅遊產業近20年的「電商旅遊教父」KKday（酷遊天）執行長陳明明打頭陣，以「智慧旅遊數位創新打造南向新次元」為論壇揭開序幕，KKday跳脫傳統框架侷限、洞悉旅遊市場消費變化，將深度體驗遊程集中到平台上販售，切中海外自由行旅客需求成功導客來臺。

緊接著，由擅長以科技服務助攻中小餐廳的行動餐飲管理系統商iCHEF（資廚）共同創辦人吳佳駿，深入解析「餐飲業如何數位轉型掌握在地市場需求」，應用數據分析餐飲趨勢開創新局。

最後，邀請成功躍上國際，於南向市場遍地開花的臺灣本土醫美保養品牌Neogence（霓淨思）共同創辦人蔡松霈，講述「MIT醫美產品成功布局國際市場」，分享如何操盤數位創新行銷、逐漸站穩腳步與國際一線品牌比肩。

論壇尾聲由專精國際經貿情勢、長期關注臺灣中小企業國際化發展進程的臺灣大學國際企業學系暨研究所系主任連勇智擔綱主持，與三位企業代表暢談「疫後時代數位創新、新南向商機佈局」議題，引起現場來賓熱烈迴響。