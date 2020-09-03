成都高新區星點園區 助力台商參與成渝兩地商機

成都高新區星點海峽新經濟青年創業園成立「成渝台青創業工作站」，目的是為了助力台商參與成渝兩地商機，而「成渝台青創業工作站」是2020年大陸剛剛由中央直接謀劃、部署、推動的國家重點區域的大發展計畫。成都、重慶兩個城市，是大陸西部地區人口數量最多、開放程度最高、發展潛力最大的優勢區域。為了讓台商、台灣青年能參與瞭解大陸西部商機，成都市高新區針對台商提供了一站式能瞭解成都、重慶兩地投資機會的視窗，提供台灣青年瞭解*成渝地區雙城經濟圈建設*的商機，期待台灣青年不會錯失參與的機會。

成都高新區星點海峽新經濟青年創業園總經理郭弘揚表示：『成都市在大陸的消費力是領先的城市，連續多年在市場評比，是大陸新一線城市首位城市，全球500強，有267家在成都設立總部，有18個國家設立領事館，一帶一路中歐班列火車起點站之一，成都市也十分鼓勵青年創業，在市內的房市房價控管上嚴格把關，目前成都的房價不到上海的1/3，讓有意想到成都投資創業的青年能減輕生活的開支費用。

大陸西部接下來近幾年重大的發展規劃包含了:成渝雙城經濟圈，成都市、德陽、眉山、資陽四個城市一體化發展計畫，四川自貿區、一帶一路歐洲市場等，另外2021年全球世界大學生運動會也要在大陸西部四川成都主辦，這個廣大市場值得台商關注把握』。

大陸推動成渝地區雙城經濟圈建設，就是要使經濟發展從沿海地區向內陸地區縱深推進，使成渝地區與京津冀、長三角、粵港澳等區域形成東西南北四極牽引，形成經濟發展上東西雙向互濟的對外開放重大發展。所以這次成渝地區雙城經濟圈建設，勢必有大量的建設發展及商業機會。

成都高新區星點海峽新經濟青年創業園，在成都市高新區天府五街200號2A棟10樓，成立「成渝台青創業工作站」，未來所有台商都可直接前往諮詢，也可在官網電話先預約，便利大家前往大陸發展時，有便捷透明的視窗。

成都星點(高新)海峽兩岸新經濟青年創業園www.yataiqing.cn