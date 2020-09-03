圓夢媽媽中秋行公益 認購月餅送憨老家庭

中秋佳節將屆，充滿愛心受各界肯定的「桃園市圓夢愛心關懷協會」於中秋前節前再度為弱勢族群散發愛心能量，期許「為憨、老多盡一份心力」，於此在理事長謝慧謹帶領下，全體會員匯聚259人的愛心，認購真善美社會福利基金會送愛月餅1,000盒，並在9月3日上午假真善美社會基金會捐贈給華山基金會老人與社區中的弱勢憨老家庭，除此也委由憨兒們擔任「送愛特派員」，請他們一起幫忙將愛心月餅送出去。

1,000盒愛心月餅假真善美社會基金會捐贈給華山基金會老人與社區中的弱勢憨老家庭 。

真善美社會福利基金會董事長謝秀琴表示，由於今年遭逢疫情肆虐，造成社福單位捐款遽減，也造成月餅義賣更顯困難，但還好有圓夢愛心關懷協會與公益傳播基金會發起的「每月一愛」才能讓月餅義賣能順利推廣，更一口氣號召259人齊一起做公益，共募集40萬元認購了1,000盒月餅提前濟助弱勢!

憨老家庭老小感激園夢愛心關懷協會與公義傳播基金會輸送愛心。

圓夢愛心關懷協會理事長謝慧謹表示，每月固定舉辦一場愛心活動，不會因為任何事情而中斷，且今天是第80場圓夢愛心活動更俱特別意義，不但能幫助到重癱憨兒興建家園，還能讓憨兒們付出心力，幫忙把月餅送到憨老家庭，就如同振興經濟一樣，這次我們也把愛心振興三倍。

真善美社會福利基金會董事長謝秀琴表示，感謝圓夢愛心關懷協會與公益傳播基金會的愛心，才讓月餅義賣活動可以順利推廣，今年度月餅盈餘款項部分，將全數作為重癱憨兒打造憨樂生活村的興建基金，也請社會大眾一起來幫忙，目前真善美社會福利基金會推出憨兒繪製，並由知名插畫家彎彎手繪設計限量月餅禮盒，有綜合月餅、鳳梨酥、蛋黃酥禮盒，義賣金額180~498元不等，邀請大家齊作愛心認購，詳情可逕電愛心專線：03-4561455#222、236