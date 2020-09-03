產品大受歡迎！「亮兔菈菈」將於2020台北國際美容化妝品秋季展展出全系列產品

第30屆台北國際美容化妝品展秋季展將於9月10日至14日假台北世貿一館盛大展出。代理日本製、以專利神奇AP纖維及遠紅外線光電子纖維製造的健康運動衣、調整形塑身衣褲、機能襪等產品深受歡迎的亮兔菈菈企業，將於該展中展出全系列產品，攤位號碼B214，歡迎有興趣的民眾前往參觀了解。

亮兔菈菈社長徐郁善說，該公司產品擁有出色的流行時尚特質與機能性，與市面上傳統塑身衣等產品有極大不同。圖／亮兔菈菈提供

亮兔菈菈企業社長徐郁善表示，獲得美國、歐洲、日本、台灣、韓國等多國專利的神奇AP纖維，可產生負離子、遠紅外線、除臭等多樣化功能，吸濕排汗效果強，該公司產品以特殊技術融入AP纖維後，可在不耗電的靜置狀態下產生負離子。另外，遠紅外線光電子纖維中的光電子，該物質融入高純度的遠紅外線陶瓷以及特殊的精細陶瓷，具有吸收體溫、放射遠紅外線以及保溫的作用，且為自體保溫，即使出汗也不覺黏膩，而是感覺很舒爽。

亮兔菈菈社長徐郁善（左一）與日本總公司董事長稻井田章治（右一）等重要主管會議。圖／亮兔菈菈提供



亮兔菈菈產品擁有出色的流行時尚特質與機能性，與市面上傳統塑身衣等產品有極大不同，因此推出後即大受歡迎。該公司目前正徵求個人銷售商、一般販賣店、區經銷、縣市總經銷等。徐郁善表示，不論多棒、多優質、多具有市場競爭力的商品，如果沒有自己先感受看看，即無法發揮最大的力量向客人傳達出產品的優質性及魅力。該公司深知有些人想經營卻又不知方法，基於此，該公司長期以來均有舉辦試穿會及商品經營說明會，只要有心想經營，不需囤貨，不需加盟金，且銷售方法簡單，不論店面還是個人銷售，該公司均歡迎。除此之外，該公司亦推出「美與健康會館」美容加盟，除產品之外，更包含美容手技、學科、服務流程、經營方針、商品教育等，詳細經銷、銷售制度、加盟等事項可洽詢該公司。網址：www.ryantwolala.com。