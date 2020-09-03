在台德商「德商對台企業社會責任專刊」全新發表

德國經濟辦事處於9月2日發表「德商對台企業社會責任專刊」，收錄21家在台德商於2019年及2020年間對台灣社會進行的企業社會責任專案。

德國經濟辦事處首席代表暨處長林百科 (Axel Limberg)於9月2日在德國在台協會舉行的「德商對台企業社會責任專刊」記者會上發表此本專刊並表示:「為促進人類福祉，所有人都不該置身事外，私營企業亦如此。」他更進一步強調:「德國企業十分積極地在全球各地實現企業社會責任。在台灣，目前有超過250家德國企業在此設立營運據點，我很高興了解到他們視台灣不僅僅為拓展生意的市場，亦致力於投身公益，回饋台灣社會。」

記者會邀請三位貴賓致歡迎詞，分別為：經濟部投資業務處簡任秘書趙麗君、外交部歐洲司專門委員朱業信以及德國在台協會新聞暨公關組組長麥斯文，並由四家在台德商代表：台灣費森尤斯卡比總經理邱建智、台灣羅伯特博世執行董事顏恆文、台灣科思創企業溝通處經理陳郅華以及倍福自動化總經理王綏雋，依序為聽眾介紹各自優異的企業社會責任專案。

「德商對台企業社會責任專刊」詳細介紹在台德商如何確實扮演企業公民的角色，諸如舉辦慈善募款活動、提倡偏鄉教育、投入如淨灘及捐血等環保和社區活動，以及實現碳中和等永續發展目標。此本專刊顯示德國企業以身作則，積極落實社會責任，對環境及社會的奉獻不遺餘力。

參與「德商對台企業社會責任專刊」刊登之德商，依序為：台灣巴斯夫股份有限公司、台灣拜耳股份有限公司、倍福自動化有限公司、台灣柏朗股份有限公司、台灣百靈佳殷格翰股份有限公司、台灣科思創股份有限公司、嘉柏國際企業有限公司、香港商達思系統(股)公司台灣分公司、德意志銀行、台灣費森尤斯卡比股份有限公司、海德漢股份有限公司、藝符設計有限公司、台灣德迅國際運輸股份有限公司、德商美最時貿易股份有限公司台灣分公司、台灣賓士股份有限公司、台灣默克集團、台灣瑞曼迪斯股份有限公司、台灣羅伯特博世股份有限公司、台灣西門子、香港商南德產品驗證顧問股份有限公司台灣分公司以及達德能源股份有限公司。