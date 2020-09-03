影后天心挑戰不可能任務「密室逃脫」！ 間諜喜劇《步步驚笑》屈中恆、竇智孔、郭子乾、劉亮佐主演

果陀劇場‧間諜偵探絕妙喜劇《步步驚笑》堪稱最懸疑、最緊張、最靈活、最驚奇、也最爆笑的絕妙舞台喜劇！出自國際百老匯「故事大王」 約翰布康 劇本，改編自好萊塢奧斯卡大師 希區考克 電影作品，由國際名導 楊世彭 以新穎的電影手法，打造舞台喜劇史上重大突破！2009年、2013年演出以來，好評浪潮不斷，2020年加碼推出「十年經典‧豪華陣容版」，由天心、屈中恆、郭子乾、劉亮佐、竇智孔攜手同台，輪番上演48個角色！

劉亮佐與竇智孔平常就是密室逃脫的愛好者，私下常相約挑戰各種主題密室，幽默大師劉亮佐：「很難得看到這麼符合我們這齣間諜偵探劇故事背景的主題！我們演員在宣傳上都很跟著碟對諜的情節相當投入！」郭子乾：「玩完這場遊戲，讓我更期待接下來《步步驚笑》的排練與演出挑戰了！密室逃脫很難，我覺得我們五人分飾48個角色也很難！歡迎大家來看戲，找回快樂的能力！」說完隨即大笑，不忘推薦大家一定要走進劇場看《步步驚笑》。

3月台北城市舞台盛大演出後，隨即遭遇前所未有的疫情考驗，與民共體時艱，原訂上半年全台巡迴場次，延期至下半年8月至12月，秉持對表演藝術的自我要求，於重見曙光的此刻重啟演出計畫，並特別加開8月28日至30日台北好評加演場！今（8/20）記者會大出奇招！與享譽台灣的「密室逃脫」元老級品牌「笨蛋工作室」共同跨界宣傳！金鐘影后天心、金鐘影帝屈中恆、幽默大師郭子乾、劉亮佐、帥氣紳士竇智孔重返二戰時期，實境挑戰不可能的任務─超擬真即時互動機關「密室逃脫」！如同舞台劇，笑料與機智不斷，腦力集體發揮到120%。

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好萊塢緊張大師希區考克電影改編 美國百老匯、英國倫敦得獎不斷

果陀劇場‧間諜偵探喜劇《步步驚笑》又名《三十九台階》，來自著名百老匯「故事大王」約翰布康劇本，改編自好萊塢緊張大師希區考克《國防大機密》電影，描述一位平凡人意外捲入一場間諜組織的計畫，慘遭暗殺及追捕因而展開一連串「世紀大逃亡」的故事。

「三十九台階」又為間諜組織代號，背景誕生於30年代英國百老匯上的一場槍案，當驚心動魄的槍聲響起，飾演身懷國家機密的性感女特務（天心 飾），帶著窮極無聊的平凡紳士（屈中恆、竇智孔 飾）倉荒離去，卻沒想到遭到國際組織的暗殺…臨終前，她只來得及說出一句話：「The 39 Steps！」隨即開啟一場不平凡的「世紀大逃亡」！平凡紳士（屈中恆、竇智孔 飾）在不得已的狀況下走上逃亡之路，面對間諜和英國警方的追捕，一路上盡是驚險萬分的遭遇，以及碰上千奇百怪的人物（天心、郭子乾、劉亮佐飾）…。最後，男主角是不是能揭發這個國防大機密？！貫穿全戲出生入死的劇情之外，更將經典呈現各種驚險場面，天心、屈中恆、郭子乾、劉亮佐、竇智孔輪番演出48個角色，亦是本劇最大吸睛亮點！

《步步驚笑》在紐約百老匯、英國倫敦持續熱演不斷，並榮獲美國戲劇界最高榮譽東尼獎、英國奧立佛最佳喜劇獎，創下百老匯同類型舞台劇得獎和票房紀錄！果陀劇場以奇燦無比的方式、經由國際名導楊世彭之編導，詮釋出另一全新風格的舞台劇樣貌，除了豪華演員陣容，並加入許多趣味新意，期待帶給2020年的觀眾，更加奇幻的劇場感受！

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有感上半年民心低迷 《步步驚笑》攜手喚回觀眾快樂力

果陀劇場‧間諜偵探喜劇《步步驚笑》將於8月28至30日台北城市舞台好評再加演！隨即展開9月05日至06日台中中山堂、9月11日至12日新竹縣演藝廳、10月03日至04日台南文化中心、12月18日至19日高雄至德堂 全台巡迴演出！期盼走過疫情低谷，再現全台笑聲狂潮！你，準備好來一場心驚動魄又笑聲連連的「世紀大逃亡」了嗎？詳情請洽兩廳院售票系統或果陀劇場。

劇照

台北 城市舞台

2020/03/19(四) 19:30(竇)

2020/03/20(五) 19:30(屈)

2020/03/21(六) 14:30(竇)

2020/03/21(六) 19:30(屈)

2020/03/22(日) 14:30(竇)

台北 城市舞台(狂賀加演)

2020/08/28(五) 19:30(屈) *特別加開

2020/08/29(六) 14:30(竇) *特別加開

2020/08/29(六) 19:30(屈) *特別加開

2020/08/30(日) 14:30(竇) *特別加開

2020/08/30(日) 19:30(屈) *特別加開

台中 中山堂(原訂場次不變) (屈)

2020/09/05(六) 19:30 *熱烈搶售中

2020/09/06(日) 14:30 *熱烈搶售中

新竹縣 演藝廳(竇)

2020/04/25(六) 19:30 →延期至2020/09/11(五) 19:30 *熱烈搶售中

2020/04/26(日) 14:30 →延期至2020/09/12(六) 14:30 *熱烈搶售中

台南 文化中心(屈)

2020/04/17(六) 19:30 →延期至2020/10/03(六) 19:30 *熱烈搶售中

2020/04/18(日) 14:30 →延期至2020/10/04(日) 14:30 *熱烈搶售中

高雄 至德堂(竇)

2020/03/28(六) 19:30 →延期至2020/12/18(五) 19:30 *熱烈搶售中

2020/03/29(日) 14:30 →延期至2020/12/19(六) 14:30 *熱烈搶售中

【票價】(台北城市舞台) 500、900、1400、1700、2000、2300、2600

(其他縣市) 600、1000、1500、1800、2200、2500、3000

購票請洽兩廳院售票系統 https://godot.org.tw/web/39steps/

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