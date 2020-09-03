主任委員主持輔導會八月月會 勉同仁謹守本分為榮民眷全力以赴

【記者施奕安／報導】主任委員馮世寬日前主持輔導會八月月會暨頒獎典禮，他勉勵輔導會全體同仁在工作上謹守本分，共同為榮民（眷）全力以赴。主任委員表示，感謝受獎同仁在各個單位上的努力，是輔導會所有同仁學習的典範。

主任委員指出，自他上任推動「金字塔三級醫療照護服務計畫」後，全臺三家榮總的院長時常穿梭在各榮家、榮服處，並引進超音波等醫療設施進駐各榮家，減輕榮總各分院負擔，各分院也能減輕總院負擔，讓榮民深深有感並讚許。

榮民孫瑞旗先生（左2）獲頒三等榮光專業獎章。（記者林建榮／攝影）

主任委員另外感謝財團法人榮民榮眷基金會，將榮民大愛善款成立獎學金，獎勵更多榮民子弟獲得深造機會，並感念這群榮民前輩們無私的奉獻。

八月月會頒發榮民孫瑞旗伯伯三等榮光專業獎章、榮光專業獎章證書。孫瑞旗伯伯將多年省吃儉用的一百萬做為榮家公益使用，主任委員感念孫伯伯大愛親自授獎。

月會另外頒發一○九年模範公務人員、績優工友、優秀基層員工與辦理十二所榮總分院導入臺中榮總醫療資訊系統計畫、一○八年度公務人員專書閱讀推廣活動績優團體獎、一○八年度公務人員專書閱讀心得寫作競賽個人獎。

此次月會邀請中央氣象局第一組組長呂佩玲女士主講「地震與防災—強震即時警報系統之應用」，讓與會人員更一步了解國家防災警報程序。