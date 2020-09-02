德國經濟辦事處發表德商在台企業社會責任

德國經濟辦事處9月2日發表「德商對台企業社會責任專刊」，收錄21家在台德商於2019年及2020年間對台灣社會進行的企業社會責任專案。

德國經濟辦事處首席代表暨處長林百科（Axel Limberg），於德國在台協會舉行的「德商對台企業社會責任專刊」記者會上表示，為促進人類福祉，所有人都不該置身事外，私營企業亦如此。林百科處長更進一步強調，德國企業十分積極地在全球各地實現企業社會責任。在台灣，目前有超過250家德國企業在此設立營運據點，很高興了解到他們視台灣不僅僅為拓展生意的市場，亦致力於投身公益，回饋台灣社會。

記者會邀請經濟部投資業務處趙麗君簡任秘書、外交部歐洲司朱業信專門委員、德國在台協會新聞暨公關組麥斯文組長等三位貴賓致詞，並由四家在台德商代表-台灣費森尤斯卡比邱建智總經理、台灣羅伯特博世顏恆文執行董事、台灣科思創陳郅華企業溝通處經理、倍福自動化王綏雋總經理，介紹其優異的企業社會責任專案。

「德商對台企業社會責任專刊」詳細介紹在台德商如何確實扮演企業公民的角色，諸如舉辦慈善募款活動、提倡偏鄉教育、投入如淨灘及捐血等環保和社區活動，以及實現碳中和等永續發展目標。此專刊顯示德國企業以身作則，積極落實社會責任，對環境及社會的奉獻不遺餘力。

此次發表之德商為台灣巴斯夫、台灣拜耳、倍福自動化、台灣柏朗、台灣百靈佳殷格翰、台灣科思創、嘉柏國際企業、香港商達思系統、德意志銀行、台灣費森尤斯卡比、海德漢、藝符設計、台灣德迅國際運輸、德商美最時貿易、台灣賓士、台灣默克集團、台灣瑞曼迪斯、台灣羅伯特博世、台灣西門子、香港商南德產品驗證顧問、達德能源公司。