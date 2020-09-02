青埔三大活動9月以「桃園最青」打造觀光新亮點

桃園市副市長高安邦今（2）日上午主持市政會議，聽取觀旅局「青埔─桃園觀光新亮點」專題報告後表示，青埔自今（109）年7月以來，各項休閒娛樂設施陸續進駐，市府也於此區推動許多發展計畫及大型活動，青埔將成為桃園觀光新亮點，而因應人潮聚集引發的周邊交通、停車問題，請相關單位妥善規劃處理，持續打造青埔為觀光新亮點。

桃園市觀旅局長楊勝評報告青埔亮點計畫。

觀旅局長楊勝評表示，桃園除原有的北橫沿線景點、歷史古蹟街區及海岸景點外，近期於青埔發展出都會娛樂型景點，包括華泰名品城、新光影城、XPARK水族館、和逸飯店、Ikea等，市府也規劃於此興建橫山書法藝術館、流行音樂露天劇場、桃園市立美術館、會展中心等，未來將連結觀光娛樂產業，提供市民朋友更完整的藝文、娛樂體驗。

楊局長提及青埔自今年7月各項娛樂設施陸續進駐後，觀光人潮不斷提升，假日約4萬至9萬人次、平日約2萬至5萬人次觀光人潮。9月至12月在青埔更將有3大活動登場，包括已有業者規劃於9/19至11/22，舉辦「JETS嘉年華」，這也是桃園首次引進歐美主題嘉年華，將有海盜船、飛天輪等超過30項娛樂設施。而10/31至11/8的「2020桃園萬聖節」，則是打造桃園首座萬聖城，有裝置藝術、萬聖節角色、萬聖城堡光雕等規劃。至於12/31的「2021跨年晚會」活動，將邀請國內知名表演團體演出，希望各項大型活動能為青埔再創觀光熱潮。

楊局長也說，後續將持續透過官網、網路社群行銷宣傳相關活動，並在桃園觀光旅遊雜誌10月份創刊號，推出青埔專題，發行10,000份，也會與各相關業者與旅宿業合作推出套裝行程，以「桃園最青」為主軸，打造青埔為都會娛樂的重鎮。