電子製造五展聯合採購洽談會 9月3日開放報名

為協助臺灣電子產業在面對疫情衝擊下，持續拓展國際市場，外貿協會將於10月21日在南港展覽1館舉辦「2020年台灣國際電子製造聯合展覽會」線上線下採購洽談會，透過全球駐外單位邀請來自美、加、澳洲、印度、日、星、俄及中國大陸等國買主，藉由視訊會議設備，與台灣廠商進行「零接觸」、「面對面」的洽談，開發疫後經濟新商機。

臺灣電子製造業在半導體產業優勢助攻下，成為臺灣經濟的重要命脈，尤其在新冠肺炎疫情期間，全球資通訊產品及防疫商品需求倍增，包含電路板上半年產值、電子零組件出口值等均逆勢成長；下半年為電子產品旺季，預期部分關鍵零組件、感測器及面板等都將產生缺貨的情形。

台北國際電子產業展（TAITRONICS）及台灣國際人工智慧暨物聯網展（AIoT Taiwan），首度與台灣國際印刷電路板展（TPCA Show）、台北國際光電週（Opto & Optics Taiwan）及台灣國際雷射展（Laser & Photonics Taiwan），整合以「台灣國際電子製造聯合展覽會」模式，作為展現台灣電子製造業實力的最佳舞台，並透過線上線下採購洽談會，在虛實整合的展覽中，創造廠商與國外買主實體媒合的機會。

日本知名電子經銷商丸文株式會社（Marubun Corporation），俄羅斯專門製造發電廠、變電站設備和電力自動控制系統設備商OOO NPP EKRA，及印度專注製造工業測試儀器及控制器的Rishabh Instruments等無法親臨現場的國際買主，將參與聯合展覽的視訊採購洽談會，向臺灣業者採購電子零組件、IoT產品、電源與電力設備、檢測儀器、連接器、光學、雷射與系統整合、電路板等產品與系統。

「2020年台灣國際電子製造聯合展覽會」線上線下採購洽談會將自9月3日起開放報名，最新買主名單及採購項目請至台灣經貿網採洽易，活動網址（https://isourcing.taiwantrade.com/internet/case_detail.aspx?id=b881f207-8d2c-4337-b73d-e6a4da8a4d77 ）查詢。

本屆TAITRONICS及AIoT Taiwan首度採用「創新OMO（Online Merge Offline）」模式，結合線上線下採購洽談會、線上展覽、論壇及新品發表會與展場直擊活動。外貿協會及電電公會邀請仁寶、南京資訊、康舒科技等業者，透過影片發表最新產品及服務，展覽期間辦理的「聯合電子產業論壇」、「物聯網晶片化整合創新服務（IisC）交流會」及展場第一手畫面，都將透過影音及社群平台，讓國外業者零時差參與。

更多資訊請至展覽網站TAITRONICS：https://www.taitronics.tw；AIoT Taiwan：https://www.aiottaiwan.com 查詢。