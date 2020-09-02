大葉大學應日系學生到員林圖書館說故事 小朋友在快樂氣氛中學日語

創新教學回饋社區！大葉大學應用日語學系大四生姜勁熠、梁艾琳、譚子苗到員林圖書館一樓兒童閱覽室，舉辦日語奇幻故事屋親子活動，結合日語說故事、帶動唱、浴衣體驗等元素，讓小朋友在快樂的氣氛中學日語，培養學習第二外語的興趣。

大葉大學應日系學生到員林圖書館辦日語奇幻故事屋。圖／大葉大學提供

應日系副主任李桂芳表示，大葉大學不只是以德國師徒制帶領學生學習，更鼓勵學生投入公益活動，一方面積極協助國中、高中進行日語文學習，另一方面，應日系學生從107年開始就和員林圖書館合作，到圖書館用日語說故事。此次日語奇幻故事屋活動，姜勁熠、梁艾琳、譚子苗三位同學展現活潑的教學與創意，除了講故事，更加入日本文化元素，學生們穿上浴衣，營造日本文化風情，活動當天也有小朋友穿著和服來參加，現場充滿東洋風。

大葉大學應日系學生練習帶動唱表演。圖／大葉大學提供

李桂芳副主任說，家長看到原本害羞的孩子，在大哥哥、大姊姊的帶領下，開口說出剛學到的日語，覺得很驚喜，還有家長表示因為疫情影響無法帶孩子出國，很高興大學生為孩子講故事、教小朋友學日語、體驗日本文化，大家都對大葉大學創新日語教育及回饋社區的精神表示肯定。系上正在規劃未來要每個月都到員林圖書館辦理一次日文故事活動，大手牽小手，幫助小朋友免費學習日語，讓家長與孩子不用出國也可以體驗日本文化的樂趣。

應日系大四生譚子苗指出，今年適逢知名兒童繪本《好餓的毛毛蟲》50週年，因此特別選用《好餓的毛毛蟲》這本繪本，除了用日語跟小朋友說故事，他們也搭配圖卡和遊戲，透過尋找圖卡的遊戲，讓小朋友快樂學習生活日語單字。

應日系四年級學生姜勁熠說，他扮演「Hello哥哥」，除了運用中、日語交雜的方式，引導小朋友們進入故事的世界，也搭配日文版的毛毛蟲之歌，加上帶動唱，讓小朋友在唱跳中學習。應日系大四生梁艾琳說，他們花了兩、三個禮拜的時間準備跟練習，反覆和李桂芳老師、洪良倩老師討論活動設計，並且密集彩排，看到現場小朋友學得這麼開心，覺得努力很有意義。