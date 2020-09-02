台中林酒店「燒烤啤酒節」海陸串燒享受歡聚的幸福時光

台中林酒店即日起至9月30日於一樓森林百匯餐廳推出「燒烤啤酒節」，由星級主廚親自備料下廚，推出多種品項的海陸BBQ及上百種冷盤、熱食、甜點，還提供透心涼的啤酒無限暢飲，現在更提供時下最潮的海尼根零酒精飲品，與朋友相約也能盡情暢飲。

愛吃辣的饕客千萬別錯過主廚私藏的「墨西哥雞肉串」，選用墨西哥辣椒配上鳳梨及雞腿肉，清爽入口，特別開胃。「新疆孜然豬肉串」大漠孜然香料緊緊地依附於肉塊上，咀嚼時還會傳來陣陣孜然香氣，讓人忍不住一口接著一口。各式肉類串燒、蔬菜串燒、酥炸黃金元寶、檸香風味烤雞腿，森林百匯最受歡迎的「波士頓龍蝦湯、椒鹽天使紅蝦、現切爐烤肋眼牛排」無限量給熱愛燒烤的饕客一次品嚐過癮。吃完大餐之後，再來冰品消暑「哈根達斯」冰淇淋無限量供應，每一口，都能享受到迷人的風味與感受美味的快樂，做為聚餐完美的結尾。

森林百匯「燒烤啤酒節」從即日起至9月30日止，同時搭配「振興券優惠」平日至森林百匯用餐，以任一張振興券付款，1人享餐費9折優惠。2人需以2張振興券，享餐費9折，3人需3張，依此類推。需另加一成服務費(平日定義：週一至週五)。請提前來電訂位；線上訂位，可享95折優惠。森林百匯平日午晚餐990元，假日午晚餐1,190元，需加一成服務費。禁止酒駕‧飲酒過量‧請上台中林酒店官網http://www.thelin.com.tw或官方粉絲頁查詢。訂位及洽詢專線：04-2255－1111