落實綠色採購績效超亮眼！朝陽科大連續7年獲頒績優單位

為鼓勵民間企業與團體推動綠色採購，臺中市政府9月2日舉辦 「2020全民綠色消費表揚大會」，其中，朝陽科技大學在「環保標章」、「節能標章」、「省水標章」及「綠建材標章」之綠色產品採購表現傑出，連續7年獲得民間企業與團體綠色採購績優單位之殊榮，由助理副校長兼總務長張華南代表接受臺中市環保局代理局長陳宏益頒獎表揚，卓越績效受肯定。

與會獲獎代表合影。圖／朝陽科大提供

朝陽科大校長鄭道明表示，聯合國的永續發展目標(SDGs)及英國泰晤士高等教育(THE)世界影響力大學排名均將綠色採購視為重要指標，朝陽長期以推動綠色大學為策略核心，重視環境教育，不但節電及節水等各項能資源指標均優於全國平均值，更積極推動綠色消費，讓師生在校園的學習活動中提升環境素養。此外，朝陽科大近年並致力推動環境保護，接連榮獲行政院國家永續發展獎、教育部綠色大學示範學校、經濟部水利署節水績優獎、經濟部能源局節能績優獎、環保署國家環境教育獎、臺中市環保局綠色採購績優單位等傑出獎項，不但連續3年名列世界綠能大學百大，並榮登2020天下雜誌大學公民獎私立技專校院第1名，表現十分亮眼。

代表受獎之朝陽科大助理副校長兼總務長張華南也表示，綠色環保產品有「低汙染」、「可回收」及「省資源」的特性，推動綠色消費打造永續校園，是一項永不停歇的工作。朝陽科大為肩負大學的社會責任，鼓勵全校師生積極投入綠色消費的行列，並簽署「民間企業與團體綠色採購意願書」，承諾以具體行動支持綠色採購，優先選擇具環保標章、碳足跡標籤、節能標章、省水標章、綠建材標章及綠建築標章等產品，未來將持續帶動綠色產業發展，打造友善的綠色消費體系。