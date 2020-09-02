大葉大學舉辦跨文化英語先修營 延伸國際視野打造國際移動力

大葉大學鼓勵學生接軌世界，國際語言中心特別在開學前夕舉辦「2020跨文化英語先修營」，由中、外籍老師帶領大一新鮮人認識世界文化，提升英語能力，學生們也在營隊結業式表演英語話劇，展示一週學習成果。

大葉大學英語先修營透過視訊連線，邀請加拿大加老師全英語授課。圖／大葉大學提供

國際語言中心主任張智惠指出，語言是認識世界的工具，為提升學生聽說讀寫的英語能力，認識世界文化，打造國際移動力，特別把握開學前的時間，舉辦為期五天的英語先修營。營隊結合遊戲、心智圖、分組討論、戲劇等活動，帶領學生感受學習語言的樂趣，輕鬆融入英語環境，幫助大一新生了解異國文化、延伸國際視野。營隊強調「跨文化」，不只是安排了中、外籍老師介紹不同國家的特色，其中一堂課更透過視訊連線，邀請該校姊妹校加拿大亞伯達省卡加利大學全英語授課，介紹加拿大風情，提升學生對加拿大的了解。

大葉大學學生表演英語話劇，展現英語營學習成果。圖／大葉大學提供

學員分成三組，在結業式成果發表時演出英語話劇，美國籍老師Brian認為，每一組都大方展示學習成果，展現了創造力與表演力，顯見英文營不只是引發了學生學習興趣，更強化了他們的語言能力，期許這些學生把握大學四年，運用學校的學習資源，提升自己的專業能力。

空間設計學系大一生張威龍說，英文營可以提早認識大學同學，讓暑假更充實，因此報名參加。他擔任小組成果展導演，一群原本不認識的人要在5天內合作，演出一場英語話劇，相當有挑戰性，大家一起討論、找資料、做道具，順利完成演出，英文營不只是讓他學到英語單字與知識，更學到如何團隊合作。