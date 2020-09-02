美利達全新大改款第四代REACTO銳克多空力車試乘會登場

全球首發的美利達2021新車「第四代REACTO銳克多空氣動力車」在台灣上市了，為了讓期待已久的車友們搶先體驗市價超過20萬的大改款新車，體驗REACTO 4奔馳、飆速的快感，美利達公司（9914）特在北、中、南舉辦2021新車試乘會，試乘體驗完還有免費試乘好禮，每場限額200名。

試乘會活動日期與地點分別為南投場9月5日，地點在南投鳳山寺對面停車場，高雄場9月12日，地點在中鼓山老人活動中心（柴山），新竹場9月19日，地點在新竹蓮花寺，各場活動時間皆為上午07:00~10:30，報名方式可上https://baoming.irunner.com.tw/2021meridaTestride美利達自行車網站（I Runner報名系統）或網路搜尋「美利達2021新車試乘會」線上預約報名（每場名額限150名）或現場報名（每場名額限50名）。試乘者現場需提供有身分證字號之證件查驗，完成試乘並於美利達粉絲團按讚拍照打卡就送限量水壺（每場200名）。

以標榜超低風阻、追求極限速度的美利達「REACTO銳克多」空氣動力型公路車（aero bike）全新大改款已邁入第四代，而歷代的銳克多均獲得歐洲專業媒體的極高評價，名列性能最頂尖的空氣動力車之列，而最新第四代REACTO銳克多也再度獲得國外專業媒體的讚揚與肯定。

包括知名的英國專業媒體Cyclingnews試車手騎乘REACTO 400公里後，以銳克多在平路與上下坡均展現極為出色的綜合性能表示，這將是一款改變賽局的「game changer」，且德國公路車權威媒體「Tour」針對幾款最頂尖的空力車做了剛性、舒適性、重量的綜合量測評比，結果獲綜合評比第一的也正是美利達第四代REACTO。