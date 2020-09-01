高雄市集聯合促銷活動 市長陳其邁帶頭力挺美食商圈

「好市發聲—高雄市集聯合促銷活動」8日29日隆重登場，高雄市長陳其邁力挺高雄市集多元美食，邀請大家一起到中央公園商圈吃好吃滿、投票評選人氣美食，共度歡樂周末時光。

陳其邁致詞時表示他可是有備而來，為了參加高雄好市活動，刻意中午不吃，表示每一攤都吃好吃滿才離開，現場支持歡呼聲一片，熱鬧滾滾。

「好市發聲．高雄市集聯合促銷活動」集合高雄多元美食。

陳其邁致詞表示，防疫、紓困至振興要一氣呵成，活絡高雄的商圈、市場，讓大家生意好做、收入增加、日子好過，是市長的責任，因此極力爭取預算和福利照顧市民朋友；他也指出市場環境改變以及周邊交通便利的重要性，盼藉由改造提供乾淨明亮的採購環境並解決周邊停車問題。

陳其邁認為高雄好吃又好玩，提及秋冬旅遊要如何刺激消費、活絡經濟，特別指示經濟發展局匡列預算、籌編完整的配套措施，更說「錢不夠，市長想辦法」，展現魄力，盼吸引遊客至高雄觀光旅遊，留下難忘美好回憶。

高雄市長陳其邁特別出席力挺。

為期2日的「好市發聲—高雄市集聯合促銷活動」聯合6大夜市、10個傳統市場共30個知名攤位，琳瑯滿目的美食當前，香味四溢令人口水直流，陳其邁也在藝人白雲的陪同下，一一走訪各攤位，帶頭大吃特吃，眾多美食讓市長豎起大拇指頻頻點頭，他也正式宣告「其邁沒有在瘦身」，強調吃好吃滿才離開，引得在場民眾哈哈笑，氣氛愉悅熱鬧。

經濟發展局局長廖泰翔表示，傳統市集和夜市因擺攤時間不同各有客群，因此特別舉辦首屆「好市發聲一高雄市集聯合促銷活動」，匯集16處市集的人氣美食大PK。

包括國民市場正瑜參藥行涼拌當歸米血糕、左營龍華市場排隊美食曉琦飯糰、岡山平安舊市場90年老宇號堂伯豬肝捲、苓雅光華夜市等必吃美食迷路炸物在內，只要在現場打卡即可免費試吃，加入經發局LINE@帳號還可换取50元抵用券，參與投票更可獲得精美好禮。

至於優勝攤位最後將公佈於經發局臉書專頁，並可獲得獎牌及最高2萬元獎金。