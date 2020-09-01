CSR x USR永續跨域交流 公民咖啡館研討朝陽科大展開

為落實永續發展教育推廣，促使產、官、學界進行實務交流，由教育部、永續發展目標聯盟(A・SDGs)指導，朝陽科技大學、中鼎教育基金會(CTCI EF)及台灣企業永續研訓中心(CCS)共同主辦之「2020大學永續發展目標與產業發展交流工作坊」9月1日於朝陽科技大學展開，吸引各大專校院關心永續發展目標之學界代表、企業CSR代表及公部門代表共近百人參與，並邀請南華大學校長林聰明及台灣大學森林環境暨資源學系教授邱祈榮分別就「企業社會責任-大學治理」及「永續發展就業攻略」進行專題演講，迴響熱烈。

2020大學永續發展目標與產業發展交流工作坊吸引各大專校院關心永續發展目標之學界代表、企業CSR代表及公部門代表共近百人參與，迴響熱烈。圖/朝陽科大提供

台灣能源永續研究基金會董事長簡又新大使致詞時表示，企業擁有實踐社會責任(CSR)的使命感，年輕世代則有推動大學社會責任(USR)的熱情，希望能藉由這場CSR x USR交流工作坊，為台灣高等教育領域之教研人員與社區經營者對於聯合國永續發展目標(SDGs)與產業機會之內涵與趨勢有較為深入的理解，並透過研習、跨界相互交流學習，整合研究量能及實務需求，進而開發學界與企業界合作推廣的機會。

台灣能源永續研究基金會董事長簡又新大使(中)希望透過CSR及USR跨域結合，激盪出與社會共好的火花。圖/朝陽科大提供

朝陽科大校長鄭道明強調，近年來朝陽推動CSR及USR跨域合作不遺餘力，不但在「2020天下雜誌USR大學公民調查排行」勇奪私立技專校院總排名第一，並在英國泰晤士高等教育(THE)公布以SDGs作為評核標準之「2020世界大學影響力排名（University Impact Rankings）」名列301-400，其中「水資源及永續環境管理」、「保育及永續利用陸域生態」、「促進無歧視與友善校園環境」等三項指標，更挺進全球百大，表現十分亮眼。

朝陽科大助理副校長兼總務長張華南補充說明，本次交流工作坊以公民咖啡館形式展開，邀請關心永續發展的各界代表進行經驗交流與分享，針對如何凝聚USR議題來連接合作夥伴、如何運用CSR分析大學價值鏈的正面影響以及負面衝擊、大學社會責任如何呼應國際社群的永續發展趨勢及深化產學合作等議題研討，期能透過CSR及USR跨域結合，激盪出與社會共好的火花，並帶領年輕學子共同為社會帶來改變。