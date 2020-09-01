SEMICON Taiwan智慧汽車、智慧醫療論壇 助攻疫後趨勢商機

COVID-19新冠病毒疫情造成大流行，全球產業鏈產生改變，對全球經濟與產業帶來的負面影響與不確定性難以預測，在嚴峻的疫情中，也讓各產業意識到現有解決方案的不足，各國推行的社交距離政策，除凸顯遠距醫療的重要性、亦使無人接觸的移動應用出現需求，未來在疫情過後，智慧交通及智慧醫療的應用發展前景可期，在這些新興應用與新技術的推動下，半導體產業更將扮演關鍵性的角色。

「智慧醫療科技論壇」、「智慧汽車國際高峰論壇」 同步登場

為協助業者應對疫情帶來的挑戰、在後疫時代掌握商機，SEMICON Taiwan 2020國際半導體展將於9月23日舉辦「智慧醫療科技論壇」、「智慧汽車國際高峰論壇」，在這風險與機會並存的時代，期透過交流、分享最新技術趨勢動態、引導未來無限創新可能，論壇報名詳情：https://www.semicontaiwan.org/zh/agenda-glance

在疫情肆虐下，許多國家的醫療體系在檢疫、治療與照護上都面臨更嚴峻的考驗。全球投入大量資源利用科技技術啟動全面防疫，加快結合醫療與科技整合的腳步。臺灣以完整的電子產業供應鏈，結合人工智慧、大數據、並導入感測與半導體技術，成為智慧醫療發展先鋒，有效管控疫情獲國際肯定，也讓國際看到台灣醫療科技產業堅強實力。「智慧醫療科技論壇」，展示疫情中的最新醫學技術趨勢，透過現代科技，智慧醫療，為健康照護、醫學發展等相關領域帶來新價值，以期共創疫後商機，進軍國際市場，讓世界看見台灣的創新能量。

智慧交通是未來的大勢所趨，而自動駕駛車更是實現智慧交通的關鍵技術。疫情重創各國城市商業發展，在各國居家防疫、封城關廠的限令下，非接觸科技的概念性產品大受看好，更推動智慧車輛和自動駕駛車產業積極發展，揭示了自動駕駛商用化的明確場景。再上當今消費者求新求變的體驗訴求，驅動傳統汽車產業轉往「自動化、互聯性、電動、共享」四大核心演進。無論是推行汽車創新或打造未來更安全、高效與便捷的移動方案，微電子扮演著不可或缺的角色。 「智慧汽車國際高峰論壇」將聚焦探討AI、5G、感測科技、通訊、先進自動駕駛技術主題，分享智慧汽車產業前景與市場趨勢，引領智慧移動大未來！

SEMICON Taiwan 2020國際半導體展將如期於9月23日至25日登場，作為全球第二大、台灣最國際化的半導體專業展會，更是半導體業者掌握最新技術趨勢、拓展商機的重要合作平台。今年以「全新機會與挑戰共存的時代，洞察未來科技力量」為題，推出虛實整合的全新觀展互動方式，聚焦先進製程、智慧製造與綠色製造，同時展示智慧汽車、智慧醫療、智慧數據等新興應用趨勢，今年共推出14大主題專區與17場國際論壇，同期活動還包含 FLEX Taiwan 2020軟性混合電子國際論壇暨展覽、ITC-Asia 2020第四屆國際測試研討會（亞洲）、系統級封測國際高峰論壇、高科技智慧製造特展、策略材料高峰論壇等，帶給您所需的產業洞察力與宏觀視野。詳情逕覽 SEMICON Taiwan官網：https://www.semicontaiwan.org/zh/。