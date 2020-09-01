秋意健行 探訪花蓮山城慢遊趣

文／朱智偉

隨著疫情趨緩，民眾逐步回歸正常生活，正適合與家人好友一起來花蓮旅行，不論是參與運動盛事或是享受藝文饗宴，在秋日浪漫的情調中，動靜皆宜的旅程，必會為這趟旅程寫下獨一無二的感受與體驗。

來到花蓮還能享受獨有的六個「淨」、「靜」、「境」、「勁」、「靚」及「近」，分別擁有純淨的空氣、讓人靜心的風景、宛如桃花源般美好的意境、成為有機首都的衝勁、花蓮之美的靚，以及蘇花改的通車讓花蓮好近。多項豐沛的觀光資源，歡迎旅客以「慢旅、走讀」的步調，細細領略花蓮的美，親身體驗熱情的後山人文特色。

今年花蓮也有許多重要的運動盛事，十月有籌備已久的「全民運動會」，與被列為世界10 條最艱難和最美的50 條自行車賽路線之一的「臺灣自行車登山王挑戰」；十一月則有被跑者稱為一生至少要跑一次的「太魯閣馬拉松」，以及「太平洋國際龍舟節」和「太平洋自行車節」， 一系列豐富的運動賽事活動，將讓來訪旅客可以同時運動又享受旅遊，成為名副其實的「幸福城市」。

花蓮從南到北，有著截然不同的景觀，也帶給遊客不同的感受，邀請您以悠閒緩慢的心情感受花蓮美好，在山光水色間深呼吸，讓自己的身體儲備動能，迎接下一個季節的到來。