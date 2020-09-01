台歐盟雙邊貿易總額成長近一成 歐盟持續為台灣最大外國投資者

歐洲經貿辦事處8月31日發表「2020歐盟-台灣雙邊關係概況」，內容就過去一年雙邊關係的發展，如貿易投資，人權促進合作，氣候變遷行動，科研、教育與文化交流等面向作詳盡介紹。

歐盟與台灣理念相近且同為WTO成員，雙方持續展現熱絡的貿易與投資關係。歐盟27國持續作為台灣最大外國投資者，直接投資存量達450億美元，佔所有外資投資的四分之一。去（2019）年，台灣仍維持歐盟全球第15大貿易夥伴，並躍升為亞洲排名第五；歐盟則為台灣第4大貿易夥伴，雙邊貿易總額成長近一成，達到505億歐元。

為持續深化歐盟與台灣的經貿合作、提高歐盟在台能見度並共同關注全球議題，歐盟持續挹注資源於「歐盟在台商業與法規合作計畫（EBRC）」。EBRC計畫於2014年啟動後，於 2019年12月展開為期三年的第二期計畫，核定預算較第一期增長25%。透過此計畫，歐洲經貿辦事處聯合經濟部與外交部將於今（2020）年9月22日假台北國際會議中心舉辦全台首次的「投資歐盟論壇」，邀請台灣企業於後疫情時代及早佈局歐洲。

歐盟持續與台灣在人權司法、性別平等、氣候變遷、再生能源等議題進行對話與交流。在人權議題部分，雙邊於2019年第二屆台歐盟人權諮商會議中就歐盟和台灣的人權現況交換意見，歐盟亦重申其反對死刑的立場，並表達願意分享廢除死刑之經驗。在促進性別平權部分，與行政院性別平等處啟動三年期的「台歐盟性別平權合作暨訓練架構2019-2021」，於2019年舉辦區域工作坊與研討會。在氣候變遷部分則與行政院環保署與外交部合辦「歐盟台灣氣候行動青年論壇」，促進台灣產官學界與青年就台灣氣候政策交流對話。

台歐盟雙邊貿易總額成長近一成 歐盟持續為台灣最大外國投資者歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）表示，台歐盟交流奠基於穩健的基礎，在上任一年的時間，他已見證雙邊關係的豐沛活力。即便2020年全球受到新冠肺炎帶來的嚴峻挑戰，他深信，歐盟與台灣已準備好在危機時互助合作，在後疫情時代，台灣將持續作為歐盟的重要合作夥伴。

