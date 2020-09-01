SEMICON Taiwan 2020國際半導體展9/23登場

大師論壇探索AI及5G科技無限創新可能

2020 年全球半導體產業將邁向週期性復甦階段，尤以下游需求全面看好， 5G、AI 及數據經濟帶動而恢復的成長動能，以全球半導體設備市場為例，SEMI 預估 2020 年全球半導體製造設備銷售總額相較 2019 年將增長6%，來到 632 億美元，2021 年營收更將呈現兩位數強勢成長，創下 700 億美元的歷史紀錄。

因應 5G 與人工智慧 (AI) 世代來臨與摩爾定律向下微縮的趨勢，半導體走向異質整合，不同的技術之間的整合性越來越強，而先進的半導體製程、異質整合與先進封裝、新興半導體材料等多層面技術的提升，將使半導體的重要性進一步彰顯，能突破既有運算限制的下世代記憶體與運算架構將在未來扮演重要角色。

SEMICON Taiwan 2020 國際半導體展—大師論壇( Master Forum)，邀請台積電董事長劉德音、鴻海科技副董事長李傑、意法半導體總裁暨執行長 Jean-Marc Chery、美光全球執行副總裁 Manish Bhatia、遠傳總經理井琪、Lam Research總裁暨執行長Tim Archer等產業意見領袖，共同探討在機會風險並存的時代，如何透過 AI 及 5G 科技，引導未來無限創新的可能，大師論壇將在台9/23 (三) 13:20 – 17:10 於台北南港展覽館一館 4樓 401 會議室舉行，8/31至9/6免費報名，詳情可參閱：https://www.semicontaiwan.org/zh/programs-catalog/master-forum。

SEMICON Taiwan 2020 國際半導體展將如期於 9/23-25 登場，今年以「全新機會與挑戰共存的時代，洞察未來科技力量」為主題，推出虛實整合的全新觀展互動方式，聚焦先進製程、智慧製造與綠色製造，同時展示智慧汽車、智慧醫療、智慧數據等新興應用趨勢，今年共推出14大主題專區與17場國際論壇，同期活動還包含 FLEX Taiwan 2020軟性混合電子國際論壇暨展覽、ITC-Asia 2020第四屆國際測試研討會（亞洲）、系統級封測國際高峰論壇、高科技智慧製造特展、策略材料高峰論壇等，詳情逕覽 SEMICON Taiwan 官網：https://www.semicontaiwan.org/zh/。