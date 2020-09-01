全球城市小姐精彩出爐　最美禮儀生奪后冠

【台北訊】2020第15屆全球城市形象大使暨全球城市小姐先生台灣賽區選拔大賽，上周六(29日)於台北圓山飯店舉行，城市小姐后冠由來自台南知名廟會禮儀生團體「舞魅孃」出身的陳怡蒨獲得，城市先生則由年僅17歲，來自新竹市的范胡家豪拿下第一。

全球城市小姐選拔大賽，以「城市｣為主題，以地球村理念出發，是華人第一品牌賽事，更是全球五大選拔品牌。「珍愛地球 築夢城市｣創辦人張如君表示，今年選拔受疫情影響，部分賽區採取線上比賽，台灣區因疫情趨緩，報名踴躍，各學校參賽學生除了戲劇和舞蹈等相關表演科系之外，也有大學醫學系學生參與比賽，更有不少業餘模特兒以及活動主持人報名參賽，競爭空前激烈。

用「美｣來體驗生活，讓「美｣活出自信，搭任上海賽區主席台灣晶璽事業體何修榕執行長說，積極將「美｣行銷落實在生活中，就如同站伸展台上，那是最美的城市夢想，並將他傳遞於每座城市之間，那是一種美麗與溫度。

城市小姐第一名至第三名分別為陳怡蒨、黃逸薰與昝依甯三人獲獎。奪后冠的陳怡蒨，來自台南廟會禮儀生舞魅孃，第一次參與選美就奪冠，平常活躍於展場與廟會，對於演藝圈本來就很熟悉，加上外型亮麗吸睛，星途璀璨未来可期，計畫未來參與國外比賽，並對環保議題特別重視，希望能以一己之力為地球盡份心力。（吳漾／台北報導）