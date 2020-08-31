外貿協會與扣件業高峰座談 為疫情後產業轉型尋求解方

美中貿易大戰，加上新冠肺炎疫情影響，改變全球原有貿易生態，外銷比重高的台灣扣件產業，面臨嚴峻的挑戰。為此，在台灣螺絲貿易協會(TFTA)副理事長-國聯機械董事長陳志宏召集下，今(31)日特別假國聯機械舉辦一場高峰座談會，邀請外貿協會董事長黃志芳南下與會，聽取各方建言，並商談如何整合產業的資源，解決扣件產業近期的危機，以及中長期的產業升級方案。

黃志芳與會表示，美中貿易大戰，加上新冠肺炎疫情影響，台灣扣件產業今年1-7月出口值，較去(2019)年衰退14.1%，產業確實面臨嚴峻的挑戰。

黃志芳指出，由於疫情全球鎖國，實體展示無法舉行，為提供更好的服務，貿協已將部分實體展覽，轉到數位及線上，並累積不錯的經驗，未來可持續協助廠商爭取外銷訂單。

該座談會受到業內的重視，與會人員皆是該協會重量級人士，包含現任及歷屆理事長及業界重量級廠商，有：現任理事長榮金工業董事長陳和成、匯達實業董事長廖英武(第一、二屆理事長)、順承企業董事長顏國基(第三、四屆理事長)、華興工業董事長陳俊男(第五屆理事長)、友鋮公司董事長張宏誠(第七屆理事長)、恒昭企業董事長張益在(第八屆理事長)、恒耀集團董事長吳榮彬(億載會前會長)、世豐螺絲董事長杜泰源(上櫃公司)、國聯機械董事長陳志宏、匯澄資產管理董事長張溪石、雷科公司董事長鄭再興、中華經營智慧分享協會秘書長徐竹先、和緯機械創辦人阮連坤等。

會中，螺絲業大老分別針對外銷困境、同業惡性競爭、材料價格、匯率、人才養成、土地、環保法規及企業整併等問題，提出建言。

恒耀集團董事長吳榮彬表示，該公司主打國際汽車扣件市場，近期訂單稍回復，但歐美疫情未完全控制，恐影響下半年、甚至明年終端市場買氣，加上近期同業惡性競爭，國際市場幾乎是台灣自己人在互相殺價，汽車扣件市場已非昔日榮景，大家要引以為戒。

友鋮董事長張宏誠也呼應恒耀吳榮彬的看法，汽車扣件市場愈來愈艱辛；而因應電動車時代的來臨，建議政府組電動車零配件國家隊，一起打國際盃，帶動產業的整體發展。

順承企業董事長顏國基則提到，近期歐盟對台灣啟動傾銷稅調查，未來如果成立，對台灣扣件業是雪上加霜，商請外貿協會多協助及關心情勢發展。

匯達董事長廖英武表示，業界共同的心聲，就是匯率沒有再升值的空間，台幣對美元及歐元，相對升值比鄰近國家多，對毛利率低的扣件產業殺傷力太大，影響競爭力甚巨，這是政府必須要解決及重視的問題。

華興工業董事長陳俊男則提到，扣件業面臨很多問題，但屬於傳產，相對弱勢，得不到政府關愛的眼神。尤其在工廠環保、勞工及消防問題上，都是先開罰單再訴願，感受不到政府輔導產業的誠意。

恆昭董事長張益在則對於人才養成、土地政策及營所稅等問題提出建言，獲得與會者的共鳴。

國聯機械董事長陳志宏則提到，線材佔扣件業成本比重高，在材料成本議價空間有限下，企業應朝提高生產技藝，做到產品差異化、競爭力差距化的方向努力。而對於國際佈局，他認為中國市場已定局，未來藉由建構越南的扣件產業鏈打國際盃，或許是台商的另一個機會。

另外，會中也邀請企業整併及市場通路的專家：大聯大投資控股副董事長曾國棟與會，說明大聯大如何透過轉型整併及上下游與橫向資源整合，來達到企業永續經營的目標，提供正處轉型迫切的台灣扣件企業參考。

大聯大控股公司是全球最大電子通路商，旗下有7家企業，其中已6家已上市櫃，年營收超過5,000億元。該公司副董事長曾國棟說，整併有很多困難點，但危機就是轉機， 困難就要找解方，台灣人的韌性強，總會找到出路。

黃志芳指出，規模大不是所有問題的答案，但沒有規模很多事情是無法推動的；仰賴出口的台灣扣件產業，面對目前的逆境，除了自身提升生產技術外，未來透過產業整併或策略聯盟，來打國際盃，也是業者可以思考的方向。

最後，現任台灣螺絲貿易協會理事長陳和成，感謝黃志芳董事長帶領團隊與會聽取建言；他也針對該協會掛名協辦下屆台灣國際扣件展一事，商請外貿協會成全。陳和成強調，該協會300多家會員，絕對可以為台灣扣件產業及扣件展，作出更大的貢獻。