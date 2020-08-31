報復性旅遊必備烹調大師嚴選萬用鍋具

因應暑假迎來新一波報復性旅遊，「偽出國」行程是現在討論度最夯的話題！其中露營也燃起一波出走風潮，而其重頭戲 — 「營地料理」也竄起大量分享和討論！不僅旅遊美食達人們紛紛在網路上揭秘私藏的露營，關於如何聰明地選擇一組方便攜帶的萬用鍋具，讓你輕鬆在營地烹飪出山珍海味，更成為大家關注的熱門議題！

由料理型男主持 — 曾國城所推薦的台灣鍋具領導品牌「西華名鍋」，便打破大眾對一般鍋具的想像，率先推出「萬用解凍蒸烤盤」，堪稱是露營野炊的最佳首選！這款獨家萬用烤盤，運用西華數十年來的創新技術所研發，將普通的解凍板多重升級，打造出料理的最佳幫手！

只要有這組多功能炊具，即可減少露營攜帶鍋碗瓢盆的麻煩，還能滿足你想品嘗各式美味菜色的需求；平常在家，也只需要有這一盤在手，就能輕鬆料理一桌好菜。除去身為解凍盤的基本功能，還能當作煎烤盤來使用，在逼近中秋節時分的現在，也是賞月烤肉的新選擇！

西華名鍋蒸煮菜色

另外，只要放上蒸架和鍋蓋，解凍蒸烤盤便搖身一變為簡易蒸籠，不論是蒸蛋、蒸海鮮、還是各式蔬菜，都能簡單搞定。另外盤身更有貼心邊緣增高的設計，讓你不論解凍或蒸烤，都能把湯湯水水留在盤子中！ 隨著夏天旅遊旺季的展開，西華名鍋也與7-11便利商店攜手，推出中秋預購套裝「解凍蒸烤盤五件組」，以超優惠的990價格，即可擁有蒸烤盤、鍋蓋、蒸架、防燙夾、以及7-11獨家搭贈的料理夾等全套料理幫手！預購時間只到2020年9月29日，詳細資訊請上7-11１預購網或西華名鍋官網查詢。