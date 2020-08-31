2020資產管理前瞻系列論壇9月29日舉辦

為促進我國資本市場及資產管理業發展，依據「資產管理人才培育與產業發展基金」109年度計畫，財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(簡稱證基會) 預訂於109年9月29日（二）14:00-17:00，假集思北科大會議中心貝塔廳(台北市大安區忠孝東路三段1號2F)辦理2020資產管理前瞻系列論壇，擬就「高資產新財管方案，資產管理發展新機」議題，邀請產、官、學專家，分享高資產新財富管理方案及佈局臺灣資本市場之契機，歡迎國內投信投顧從業人員；金融服務業界之投資管理、研究分析、財富管理、行銷推廣、風險管理、稽核及法遵等從業人員；金融監理與自律單位人員及機構投資人等踴躍參加。

證基會表示，金融監督管理委員會於8月7日訂定「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」，目標係滿足高資產客戶之投資理財需求，透過法規的鬆綁，並同時導入相關的監理措施，預期將可推升我國銀行理財產業在國際金融市場上的競爭力。證券商部分，則透過修訂「證券商受託買賣外國有價證券管理規則」及「證券商辦理財富管理業務應注意事項」，拓展高資產客戶業務範圍。藉由金融商品的開放與多樣化，可望提升我國高資產理財管理產業及人才，帶動臺灣理財服務產業營運模式之升級，資產管理業者應及早對相關人員培訓及商品規劃。

本論壇規劃三場專題演講：(一) 高資產新財管方案對資本市場之契機，由金融監督管理委員會銀行局代表主講；(二) 財富管理新方針-多元布局，穩中求變，由投信投顧公會張錫理事長主講；(三) 家族財富治理之規劃與傳承，由資誠會計師事務所郭宗銘前副所長主講。最後舉辦綜合座談由證券暨期貨市場發展基金會林丙輝董事長主持，將以經營穩健發展且具永續競爭力的財管業務；新財管理方案配套措施(強化金融業內控及證券商管理機制)；高資產客群對於財富管理的需求與選擇；發展我國高資產管理專業能力，創造產業及人才需求等四個主題，邀請金融監督管理委員會證期局蔡麗玲副局長、金融監督管理委員會銀行局代表、投信投顧公會張錫理事長、資誠會計師事務所郭宗銘前副所長等共同與談。

本次論壇已獲准納入投信投顧人員3小時在職認證。論壇全程免費，請掃描報名QR Code或上活動網址利用網路報名，即日起至額滿為止。論壇詳細內容敬請上活動網址https://webline.sfi.org.tw/workshop/schedule.asp?csn=482詳閱，洽詢電話：02-23574353 俞先生。

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