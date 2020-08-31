台北IMC60周年社慶 百人傳愛為世界祈福

國際工商經營研究社（International Management Council，簡稱IMC）深耕台灣60年，不僅陪伴台灣經濟發展，培育不少工商領導人才，對社會公益與關懷弱勢的投入也不遺餘力。為了紀念IMC在台創社60周年，台北社李德賜社長及全體社友奉獻愛心捐款，於(29)日在台北八德中影大樓的社慶現場舉辦「台北IMC號」血液運送車捐贈儀式，為社慶活動拉開序幕，並號召「百人傳愛、為世界祈福」捐血做公益。

血液運送車的捐贈儀式邀請到台灣血液基金會侯勝茂董事長與台北捐血中心林敏昌主任出席受贈，在IMC全國聯合會陳蒼海理事長見證下，藉由台北IMC的拋磚引玉讓愛散播到全國各地，更以行動響應防疫，讓世界看見台灣。捐贈儀式同時也號召百名企業主與社區民眾一同捐血，在8 月血庫短缺時期，宣導鼓勵民眾挽袖做公益，更象徵台北 IMC熱血關懷的優良社團文化。

目前全球武漢肺炎（COVID-19）疫情尚未趨緩，除了全國 13 個IMC分社各派代表出席社慶外，美國國家管理協會（NMA）、日本親善大使以及日本輪島商工會議所，皆以賀電與影片表達祝福。輪島商工會議所久岡政治主席於賀電中表示，由於台北IMC歷屆經營者的努力，台灣經濟發展幾近稱冠世界，對於台北IMC與輪島商工會議所結緣，深感萬分敬佩與致謝。

李德賜社長表示，台灣的經濟成長，靠的是中小企業一步一腳印的打拼，1960年代正值工商業蓬勃發展，當時的社會意識到唯有培養工商經營人才，才是振興經濟的最佳途徑。於是，在YMCA 吳南雄理事長、吳安全主任幹事，東元電機林和引、偕林波士、黃土英，信東製藥吳文統，以及歐滋英、文錫熞等社會賢達的倡議下，於1961年自美國引進成立IMC在台的第一個分社，即台北IMC。台北IMC 是一個大家庭，成員由金融、保險、製造、貿易、服飾、資訊、電子、 機電、旅遊、餐飲、飯店、房地產、醫療、出版、顧問等行業所組成，社員涵蓋各大上市櫃公司的 CEO及高階主管，創社至今已為國家社會培育許多企業優秀人才。

李德賜社長及全體社友在「樂活學習創新知，和諧奉獻一甲子」的里程碑上與時俱進，力求「年輕化、科技化、智能化」的創新變革，並期勉社友善盡企業社會責任的初衷，讓 lMC 的價值在國際上持續發光。