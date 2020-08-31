貿協邀美國顧問公司 剖析美國政府醫材市場商機

外貿協會於8月28日執行經濟部國際貿易局委辦的「醫材業者前進美國政府採購市場說明會」，邀請美國顧問公司Federal Schedule執行合約經理Melody A. Giangreco解說美國政府採購市場醫材商機，以及醫療產業共同供應契約VA Schedule與申請資格條件。

美國政府是全球最大的單一買主，聯邦政府年採購金額即超過5千億美元，其中醫療產業之採購商機不容忽視。2019年美國聯邦政府在醫療產業的採購額約為480億美元，其中醫療、牙醫與獸醫用品設備等醫材產品約占227億美元；其餘為醫療服務與醫療研究，是我業者可積極爭取之市場。

貿協秘書長葉明水表示，為協助業者爭取美國政府採購市場商機，今（2020）年除輔導廠商申請聯邦總務署GSA Schedule供應商資格外，也同步安排美國聯邦總署和退伍軍人事務部合約商與我商洽談，業者可把握MIT產品符合TAA規範之優勢，積極切入美國政府採購市場。

講者Giangreco在說明會的開場中，提醒有意進入美國政府採購市場的業者，需先檢視是否完成相關準備工作，包含取得鄧白氏環球編碼（D-U-N-S Number）、於SAM.gov網站中註冊公司資料，並確認是否依循《國防授權法案》（NDAA）Section 889之規定。Giangreco亦建議我商可關注有醫材採購需求的聯邦政府機構，如退伍軍人事務部、美國陸軍部及美國國防後勤局；或透過與大型政府合約商合作，以及運用醫療產業共同供應契約VA Schedule等管道進入美國政府採購市場。VA Schedule為退伍軍人事務部（VA）管理聯邦政府在醫療相關領域的供應商合約計畫，為聯邦政府單位提供超過100萬種醫療、醫藥產品及服務，年銷售額平均超過140億美元，為我醫材業者可考慮切入美國政府市場之管道。

透過VA Schedule，供應商的產品可上載至GSA Advantage採購網，並以簡化程序更快速供貨給聯邦政府單位，有意進入美國政府採購市場的醫療業者，可考慮申請VA Schedule供應商資格。另外，與既有供應商合作亦為一種切入方式。Giangreco亦於會中分享如何利用現有的網站平台尋找合適的合作夥伴，以及如何準備與VA Schedule供應商合作時所需之文件Letter of Supply，協助我國業者開拓更多合作可能性。

該場說明會共吸引共140名業者線上參與，74名業者想進一步與現有VA Schedule供應商合作，52名業者表示有興趣取得VA Schedule供應商資格。

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