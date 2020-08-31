貿協「新南向行銷拓展協助方案」 搶攻泰菲越疫後商機

經濟部國際貿易局與中華民國對外貿易發展協會，於8月28日舉辦「新南向行銷拓展協助方案：東協買主視訊採購洽談會」，強力徵集泰國、菲律賓及越南3國180家買主與37家臺灣業者進行線上視訊洽談。其中更邀請到越南電動車領導經銷商Dai Phat Tin、菲律賓電氣大廠FIRST PHILEC、菲國醫療用品知名經銷商WINWORTH TRADE INTERNATIONAL以及泰國知名文具禮品通路商SAKURA PRODUCTS （THAILAND）與泰國金屬製品大廠V.M.T. Engineering Co.,Ltd等大型買主參加，共完成250場洽談，促成1,177萬美元商機，雲端商談熱絡。

外貿協會副秘書長王熙蒙出席瞭解業者洽談現況表示，2019年美中貿易摩擦持續增溫，對全球貿易和供應鏈帶來深遠影響，致使部分於中國大陸投資的廠商開始思考，於東協或南亞國家建立新的生產基地，同時深化與新南向國家的產業鏈結與市場通路布局，降低自身受到單一生產或行銷區域經貿情勢改變的影響，而新型冠狀病毒疫情更加速了企業追求產業供應鏈分散之需求。貿協為了協助受美中貿易摩擦影響的臺灣業者開拓東南亞市場，特別推出「新南向行銷拓展協助方案」，提供廠商市場諮詢、商機媒合、網路行銷輔導三部曲服務，希望協助業者於疫情期間突破重圍，分散風險。

電機大廠士林電機致力拓展東協五國市場，透過本次洽談會巧遇前年於北越拜訪的買主，進一步透過買主了解當地最新情況，增添未來合作可能性。士林電機表示，在疫情之下對於貿協可以提供各項線上服務感到滿意，並指出這是一個協助開發新買主最好的方法，目前已在評估參加貿協其他線上拓展活動。台灣控制閥過去以內銷為主，去年開始著力外銷，相當希望透過貿協媒合買主，透過本次洽談與一家越商進行代理討論，希望未來貿協能舉辦更多類似活動。許多前來參與活動的業者表示，今年受到疫情影響拓展市場不易，透過貿協安排洽談省時省力，替公司找到新客源。

王副秘書長表示，本協助方案迄今針對東協六國已辦理兩場商機媒合線上洽談會，共洽邀259位買主，累積商機6,090萬美元。未來也將辦理東協市場研討會，協助廠商對布局東協市場有更清楚的了解。