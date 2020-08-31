2020臺北市線上經貿拓銷團 8月接力泰國、菲律賓、越南

臺北市政府產業發展局為協助臺北市企業在COVID-19蔓延全球之時，能持續拓展海外市場，於8月28日在臺北國際會議中心舉辦「2020臺北市線上經貿拓銷團」。之前，於7月23日也與新加坡、馬來西亞、印尼三地買主進行線上視訊採購媒合會，總計170家海外買主，7、8月兩場活動，創造總計4,796.8萬美元的潛在商機，海外買主的產業遍及資通訊、醫療生技、智慧機械與民生用品等。

該團第二站鎖定兼具製造業重鎮與消費市場龐大的泰國、菲律賓與越南，吸引越南包含資通訊的Innovative Technology Development Corporation（iTD Group）、汽配的Dai Phat Tin與民生用品的NGHIANIPPERS。菲律賓的資通訊產業為Cyberpower Systems、民生用品的SUHAY, OPC與建材五金公司CW Home Depot & Cebu Oversea Hardware。泰國則是邀請其國內三大百貨與零售通路商，包含SAHAPAT與SAKURA PRODUCTS（THAILAND），製造機械產業方面D H A Siamwalla領域包含汽車，農業機械、現代化設備和航空等大型買主參與洽談。

這次的洽談活動中以資通訊產業最為熱門，買主預約率高的產品為監控與安防為主，例如防盜貓眼攝影機、智慧停車場、警報器、安防手電筒。其次為科技新穎產品，例如行動電腦、掃描器與雲端智慧機器人（AI技術）。製造產業方面則有軸承、鏈條。另外，在民生消費品方面，此三國的買主對於女性用品，包含運動/瑜珈內衣、私密保養清潔用品、保健/抗老保養品、健髮產品，以及茶葉、冬瓜茶、牛軋米餅等點心飲品詢問度高。

臺北市政府劉寶緞主任秘書表示，這次參與活動的廠商著重在機械設備、汽車零配件、建材、電子資通訊與化學等製造產業，與7月份的團員偏向民生用品類別有所不同。「2020年臺北市線上經貿拓銷團」藉由持續三個月前進不同市場特質的國家，服務臺北市多樣化拓銷需求的外貿企業。

9月15日，該團的最終站將雲端連線日本、韓國、紐西蘭、澳洲等四個市場，此場已徵集39家廠商參加。此經貿拓銷團的三場視訊洽談採購，總計徵集101家北市企業參加，預計累計逾300個洽談場次。