2020年國際會議大師營 國內外專家聯合授課 激盪會展新點子

經濟部國際貿易局、外貿協會與全球最權威的會議組織─國際會議協會（International Congress and Convention Association，簡稱ICCA）共同舉辦的「2020年國際會議大師營（2020 ICCA Master Camp）」，於8月28日假臺北國際會議中心舉行，共5位國內外會議大師及我國縣市政府、會展業者、旅行社及大學會展相關科系教授等30名學員齊聚一堂交流。

該活動為連續第8年辦理，為強化我國公協學會（NGO）及會議業者國際競標及與國際接軌競爭力的重要活動。經濟部國際貿易局主任秘書戴婉蓉及外貿協會秘書長葉明水也到場鼓勵學員積極學習，提升臺灣MICE能力。

鑒於全球會展產業受新冠肺炎疫情（COVID-19）嚴重影響，今年主題訂為「COVID-19對會議活動的影響及因應」，聚焦COVID-19對會議產業的影響、如何辦理虛擬會議、會議的虛實整合及疫後臺灣的重新開放及重返策略等。

活動採雙向視訊方式，邀請新加坡會展協會（SACEOS）榮譽財務長Nancy Tan及國際會議協會（ICCA）亞太區處長Noor Ahmad Hamid等2位國際會議專家與國內2位資深會展業者-集思公司執行長葉泰民及滿力公司董事長黃潔儀擔任講師；活動以魔法教室包裝，學員經歷空間穿越、人脈拓展及案例簡報等3種魔法，激發學員創意及提升學員辦理線上及線下混合會議技能，並探討辦理虛擬會議等因應疫情方式外，也激盪疫情後重返會議市場之策略及作法，為臺灣會議活動的辦理注入新活水。

外貿協會秘書長葉明水表示，辦理虛擬會議需要純熟的技術並須注重細節，才能使講者和與會者間很順暢地遠距互動，優雅地辦理會議。

經濟部國貿局主任秘書戴婉蓉也表示，ICCA是全球重要的會議組織，多年來均與貿易局及貿協合作辦理大師營；COVID-19促使虛實整合會議成為目前趨勢，學員透過本活動，發展辦理虛實會議的能力，未來可持續創造臺灣與全球會議活動的友好聯繫。

此波疫情造成各國邊境封閉，但困境也帶來新的機會，促成會議活動轉型，並加速科技的發展速度，臺灣會展業者唯有掌握辦理虛實混合會議能力，積極發展數位化，方能開展會議活動的新紀元。