臺日韓3國決戰亞洲資料創新應用大擂台

為促進亞洲跨國資料應用、推動國際資料經濟發展與合作，8月28日由我國與日本、韓國3個國家共同舉辦「亞洲資料創新應用大擂台(Asia Open Data Challenge)」。此次活動由各國開放資料推動單位共同舉辦，包含經濟部工業局、日本活用・地方創生推進機構(VLED)、韓國情報化振興院開放資料中心(NIA)，透過各國初選出的16個團隊，並透過跨國視訊進行決賽暨頒獎典禮。今年主題為「智慧生活(Smart Life)」，競賽團隊必須整合不同國家的資料、挖掘資料中的價值，提出創意的解決方案，並在會場努力呈現出亮點，與其他團隊相互激盪與交流。

經濟部工業局副組長陳國軒表示，亞洲各國具有類似的交通、氣候、地理環境等問題，本次整合多國資料的解決方案，不但能為公眾帶來利益，也具有很高的商業價值。今年競賽邁入第6年，為了鼓勵跨國資料的使用，亦提供各國資料的「亞洲主題式資料平台」，進一步提高本次競賽未來的商業價值，未來也提供臺日韓獲獎團隊加入海外拓銷行列，共創跨國合作商機。Open Data聯盟彭啟明會長致詞時表示，資料經濟對臺灣、日本及韓國等亞洲國家是重大議題，年輕世代可透過競賽運用亞洲各國的開放資料，創造對社會有貢獻的創新應用以及商機。

經濟部工業局副組長陳國軒。圖／經濟部工業局提供

日本及韓國因仍受疫情影響，日/本活用・地方創生推進機構(VLED)及韓國情報化振興院開放資料中心(NIA)代表致詞時不約而同表示，COVID-19對全球人民的生活方式造成了重大影響，在這麼艱難的時刻，持續應用跨國資料，降低民眾的恐懼，以及產生新的資料經濟型態。

臺灣團隊表現亮眼，獲各國評審肯定，經過精彩的發表，3國分別選出無敵霸主獎、企業特別獎、跨國人氣獎、商業應用特別獎、以及跨國資料應用獎。臺灣獲得無敵霸主獎的GliaCloud，運用勞動部失業率、台中市就業服務求才、以及日韓就業開放資料，搭配自家開發的AI技術進行分析及整理，透過虛擬角色將資料帶入故事情境中，用聲音傳達資料意涵，使人更容易了解各國就業市場趨勢。

跨國競賽帶動人才與技術交流

亞洲資料創新應用大擂台在歷經6年之後，再次成功促進各國開放資料之應用，並帶動各國資料人才之交流與促進跨國資料經濟之合作。此一競賽已經成為國際知名之資料創新競賽，未來也將成為臺灣與亞洲國家合作發展資料經濟之助力。

2020亞洲資料創新應用大擂台各國獲獎名單如下

無敵霸主獎：GliaCloud(臺)、Smart Delivery(日)、Dbdbdeep(韓)

企業特別獎：Smart Delivery(日)

跨國人氣獎：Airtree Inc.(臺)、Pro-Tech studio(臺)、Smart logistics(日)、Post it(韓)商業應用特別獎：Taiwan Economic Journal Co., Ltd.(臺)、Houyimed(臺)

跨國資料應用獎：Pro-Tech studio(臺)