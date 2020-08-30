歐都納「玩美肌光 穿的保養品 好夏趴體驗會」

國內戶外休閒知名品牌歐都納，8月30日於台中中友百貨舉辦「玩美肌光 穿的保養品 好夏趴體驗會」。活動中發表年度最新、榮獲多項專利認證，透過獨特雙重織物技術，將陽光能量轉為肌膚有益光的「玩美肌光」系列服飾，還邀請到知名手機攝影達人、大賽得主「花見小路及混血精靈」及品牌代言人「微女神」書那娜，在與現場貴賓及民眾分享手機拍攝技巧的同時，體驗穿上「玩美肌光」的舒適感受，一同走入城市中的山林童話。

歐都納董事長程鯤。圖╱陳芳永。

歐都納這次最新推出「玩美肌光」系列服飾，以「穿的保養品」為設計概念。是透過獨特雙重織物技術，以繽紛的色彩，從耀眼讓人難以忽視的活力螢光、夢幻甜蜜的馬卡龍，到神祕質感的海洋色調……等多達12種顏色，將陽光能量轉為清爽舒緩的藍光、光彩淨白的黃光，及Q彈水嫩的紅光等對肌膚的有益光，讓消費者越穿越美。

玩美肌光系列服飾。圖╱歐都納提供。

設計款式多樣，從人見人愛的都會POLO長版短袖衫、帥氣的高爾夫球POLO衫、適合戶外跑跳的T恤，還有別具設計感的遮陽帽、外套，及晴雨兩用傘等，都是消費者戶外跑跳必備的最吸睛商品。且衣物通過TTRI（財團法人紡織產業綜合研究所）水洗及日曬色牢度測試，不褪色、好清洗，越穿越玩美。

品牌代言人「微女神」書那娜。圖╱陳芳永。

這次活動特別邀請品牌代言人「微女神」書那娜，分享穿上「玩美肌光」的舒適感受，這系列的服飾配件五彩繽紛，拍起照來更顯精神，喜歡拍照的書那娜分享以前鍾情蘋果光，最近發現新選擇，喜歡透過穿著，輕鬆吸收有益光，不論是Q彈水嫩的紅光，清爽舒緩的藍光，或是光彩淨白的黃光，出門前不用費心塗防曬，穿上它保養、防曬all in one，是今年夏天的防曬美肌神器。

「花見小路，手機攝影達人」示範手機拍攝技巧。圖╱陳芳永。

現場開放歐都納VIP搶先體驗，感受「玩美肌光」服飾真實魅力，特別邀請榮獲國內外手機攝影大賽得主「花見小路，手機攝影達人」分享拍照技巧，與會嘉賓在城市中的山林童話主題背板前，穿上「玩美肌光」服飾體驗如何拍出高、瘦、帥、美的風格照。

「玩美肌光」共同開發人、逢甲大學纖維與複合材料學系退休教授蔡宜壽。圖╱陳芳永。 程董事長示範玩美肌光抗污能力。圖╱陳芳永。 程董事長示範玩美肌光抗污能力。圖╱陳芳永。 手機拍攝達人「花見小路及混血精靈」親自示範拍攝技巧。圖╱陳芳永。 手機拍攝達人「花見小路及混血精靈」親自示範拍攝技巧。圖╱陳芳永。 手機拍攝達人「花見小路及混血精靈」親自示範拍攝技巧。圖╱陳芳永。 手機拍攝達人「花見小路及混血精靈」親自示範拍攝技巧。圖╱陳芳永。 民眾體驗穿上「玩美肌光」的舒適感受，一同走入城市中的山林童話。圖╱陳芳永。 民眾體驗穿上「玩美肌光」的舒適感受，一同走入城市中的山林童話。圖╱陳芳永。 民眾體驗穿上「玩美肌光」的舒適感受，一同走入城市中的山林童話。圖╱陳芳永。 1的10

欲瞭解玩美肌光系列相關及購買，可上歐都納官網：https://shop.atunas.com.tw/v2/official/SalePageCategory/342694?sortMode=Curator