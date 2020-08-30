障足中橫圓夢60！日寶建設董座闔府陪12身障朋友4天健行

中部橫貫公路開通60年，為了紀念開路英雄，持續不懈的精神，7位小兒麻痺患者、1位輕度腦麻者、4位下肢障礙，共計12位平均年齡52歲位身心障礙朋友勇敢圓夢，挑戰從13號起到16號，為期4天的中橫健行，市長盧秀燕，特地在行前，前往參加活動啟程儀式，見證這群生命鬥士的不凡，並感謝各單位，促成這次的圓夢計畫。

日寶建設董事長暨國際獅子會300-C2區總監郭國輝也熱情贊助10萬元幫助身障者圓夢，更以身作則，親自與夫人，2位公子，陪身障朋友要走完31.5公里的路程，期勉孩子參與活動，從而學習奉獻與體會意志與堅持的真諦，過程中見證身障朋友忍著水泡走完全天，堅持不坐車，上藥再繼續上路的精神，深深激勵陪同的志工們。參與陪走的日寶建設一行人回憶，全程最開心感動的是，一行人相互扶持走過平時連四肢健全的人都不一定能在急促水道上穩住重心的水濂洞，抵達出口時大家位成功勝利歡呼的時刻，並感謝這次活動機會，讓自己有機會成為協助他人的「圓夢者」。

救國團臺中市團委會於8月13日至16日舉辦「中橫圓夢六十活動」，志工們陪同身障的朋友，挑戰中橫健行約31.5公里，中市盧秀燕市長出席見證這群生命鬥士的不凡。圖／業者提供

臺中市救國團在107年暑期，便曾舉辦過一梯次中橫公益健行活動，當時邀請了9名台中市惠明盲校學生，挑戰4天3夜徒步中橫公路42公里，挑戰成功後頒發點字版證書，為這群盲童留下人生中的特別回憶，引發社會各界關注和討論。今年配合中橫公路通車60週年，臺中市救國團再度發起，包括味丹股份有限公司、欣中天然氣股份有限公司、日寶建設股份有限公司、歆錡科技股份有限公司、佐登妮絲國際股份有限公司、佳暐工業股份有限公司、德臻貿易有限公司、樂成宮、味盟食品有限公司等單位贊助經費、及許多以個人名義贊助經費的救國團義工，臺中市身心障礙體育總會贊助背包，及臺中市食品流通商業同業公會贊助補給品，過程中也吸引不少媒體跟拍採訪。