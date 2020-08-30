華山后里站十周年慶 因為有您感恩派對

華山基金會后里天使站自民國99年7月成立，在地服務「因為有您~十年有成」，累計服務189位長輩，提供關懷訪視、環境改善、原床泡澡及陪同就醫等服務近2.5萬人次。感謝十年來支持天使站的所有善心人士及企業團體，特別於08/28舉辦十周年感恩派對，邀請善士及長輩一同歡度，希望再續10年。

日寶建設董事長郭國輝先生，曾任獅子會300-C2區總監，事業有成的他平日不忘公益，拋磚引玉號召善士要為華山后里站築起一面專屬的愛心磚牆；后里站長攪拌水泥，在場善士與弱勢長輩把愛心一磚一磚砌起，象徵天使站將所有老人服務與善心結合在一起，築起長輩們愛的園地。最後眾人在磚牆上簽上姓名，允諾用實質的力量支持基金會下一個十年。而，91歲的獨居翁阿嬤，住在交通不便的泰安，基金會自99年開始服務，阿嬤很喜歡參與基金會各項郊遊、餐會及社服等活動；這次也一同出席后里天使站10周年慶活動，與現場長官、善士一起切蛋糕慶生，阿嬤表示：「跟著出來參加華山的活動，時間過得特別快，沒想到已過10年了，很高興有華山的陪伴。」

日寶建設董事長夫人蔣淑貞女士獲頒華山基金會后里天使站感謝狀。圖／業者提供

華山基金會於民國88年起，在全台設立385個社區愛心天使站，提供三失(失依、失能、失智)長輩到宅關懷、陪同就醫等服務，陪伴長輩在熟悉環境安享晚年，建立社區互助自助服務模式，感謝十方善心人士發揮敬老精神，才能有今天，希望大家繼續支持天使站各項免費服務，用實際行動，每月1250認助弱勢長輩服務，『幫助一個站，守護100個老人』。

愛心專線：(04)2558 7746張小姐。