彰化家扶開學前頒發獎助學金 幫助家扶學子安心就學

彰化家扶為了鼓勵及讓優秀家扶學子們快樂安心上學，特別趕在開學前頒發獎助學金給獲獎的家扶學子們，8月29日於彰化女中舉辦「2020年上學期彰化家扶獎助學金頒獎典禮」，今年從國小至研究生共有近700位家扶兒獲獎，典禮當天蒞場的各界貴賓、家長逾千人，包括彰化縣長王惠美、彰化市長林世賢、前彰化縣副縣長現任桃園市政府教育局局長林明裕、前彰化市長現任行政院政務顧問邱建富等皆到場一起共享家扶兒榮耀的時刻，彰化家扶主任王震光說，感謝各界資源投資家扶兒，讓家扶兒如期在開學前獲得獎助學金，獎助學金是穩定孩子上學的重要支柱。

頒獎典禮由家扶兒成軍的樂團及自強兒童美欣小提琴合力演出揭開序幕，合奏出感動且激勵人心的樂曲，孩子用行動分享愛與力量，並感謝助學人的支持，讓他們穩定在音樂及各領域專業上的學習。其中，來自員林市的姚如宣考取台灣大學國際企業研究所，來自鹿港的陳足珍考取銘傳大學新媒體暨傳播管理學系碩士班，他們特別感謝各地企業、社團、個人挹注家扶獎助學金，讓他們可以堅持夢想，成就美好的人生。

開元食品在疫情肆虐的公益捐款寒冬中溫馨送暖，慷慨捐款一百萬元獎助學金及超過百萬物資，讓家扶學子們可以安心就學，圖左起為開元食品副總賴櫻暖、彰化縣長王惠美、員林區扶幼委員會主委賴秋樺、彰化家扶扶幼委員會主委廖慧珠、兒少保委員會主委蔡文瑞。圖／彰化家扶提供

彰化家扶特別致贈由家扶兒少親手製作的感謝卡給開元食品，感謝開元食品在疫情艱難時刻仍持續大方捐助愛心善款。圖／陳仁義

開元食品副總賴櫻暖（圖左五）頒發助學金給優秀的家扶學子。圖／陳仁義

特別值得一提的是，今年因受新冠疫情影響，各界捐助善款驟減，開元食品公司在疫情中及時送暖送愛，推動百萬助學計畫資助家扶，除了百萬元助學金外，還有超過百萬的戀職人鮮乳，並準備1000份物資提供受獎者弱勢家庭領取，不但照顧弱勢孩子基本營養，亦穩定家扶兒求學機會，陪伴家扶學子翻轉清貧。

除此之外，還有立委黃秀芳、謝衣鳳、彰化縣議員溫芝樺、彰化縣政府社會處副處長陳素貞、彰化女中校長陳香妘、開元食品副總賴櫻暖、經理翁肇佑、彰化南區扶輪社社長林秀梅暨全體社友、中華電信彰化營運處高級管理師蘇秀綾、財團法人毘廬精舍皇穹陵紀念花園總經理邱淑慧、由仁工業、財團法人正新輪胎羅結教育基金會、紅螞蟻皮件董事長李世湧伉儷（兒少保委員會前主委）、春喬食品總經理謝惠米、成功獅子會會長張阿圓、千愛慈善會理事長吳美香、翔鴻營造董事長辜福榮、麥仕佳食品董事長陳志池、彰化縣全興國際同濟會會長李育靜、彰化家扶扶幼委員會主委廖慧珠、員林區扶幼委員會主委賴秋樺、田中區扶幼委員會主委陳世曉、兒少保委員會主委蔡文瑞、永久認養人聯誼會會長謝芬蘭等在大家共同號召下投資家扶兒。

彰化縣長王惠美頒贈感謝牌給長期支持彰化家扶的五大後援團體，圖左起為員林區扶幼委員會主委賴秋樺、彰化家扶扶幼委員會主委廖慧珠、彰化縣長王惠美、田中區扶幼委員會主委陳世曉、兒少保委員會主委蔡文瑞、永久認養人聯誼會會長謝芬蘭。圖／陳仁義

彰化縣長王惠美表示，恭喜所有獲獎同學，弱勢兒少教育困境是不可忽視的問題，政府資源有限，民間力量無窮，很開心看見這麼多的善心企業、社團、個人能伸出援手，挹注獎助學金，讓孩子可以持續在各自喜好的領域上學習，健康成長茁壯。

彰化市長林世賢說，無論未來社會成就為何，都一定要孝順父母，而且要如同站在世界的屋頂上一樣，將眼光放遠。圖／陳仁義

兒少保委員會前主委李世湧，更以已逝母親名義捐出助學金10萬元，在其先母人生樂章終結之時仍遺愛給家扶兒，實令人動容、感動。

彰化女中校長陳香妘（圖左四）勉勵同學們要學會感恩、懂得感恩。圖／陳仁義

桃園市政府教育局局長林明裕（前彰化縣副縣長）（圖中）頒發助學金給優秀的家扶學子。圖／陳仁義

彰化南區扶輪社社長林秀梅（圖左四）頒發助學金給優秀的家扶學子。圖／陳仁義

行政院政務顧問邱建富（前彰化市長）（圖中）頒發助學金給優秀的家扶學子。圖／陳仁義

彰化家扶主任王震光（圖左三）頒贈感謝狀給愛心捐款獎助學金的善心企業、社團。圖／陳仁義

彰化家扶主任王震光表示，家扶學子都很有潛力，在各項領域都有接觸及發展，但常因家中經濟負擔讓家扶學子卻步不敢追逐夢想，感謝各界善心人士的支持及家扶助學金協助，讓家扶學子能持續朝自己的目標及夢想前進，並期盼社會大眾能繼續響應「無窮世代」掏掏口袋零錢，幫助孩子們安心上學，做個陪伴家扶學子成長的有力人士，讓家扶學子在求學階段中，能夠心無旁鶩專心就學，在人生旅途能夠平安順遂脫貧自立。

彰化家扶捐款洽詢電話：（04）7569336，捐款帳號：00271389。