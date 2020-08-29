2020 年台北國際旅展《緻麗伯爵酒店》推出住宿券最低 2.1 折起 線上旅展訂購 8 月 24 日開跑

由於今年度受疫情影響，許多旅展檔期紛紛延後，今年 TTE 台北國際觀光旅 展，將在 2020 年 8 月 28 日於台北世貿一館盛大展出，想搶優惠絕對要衝這一 檔。

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【展覽資訊】 展覽日期：2020 年 8 月 28(五) 至 2020 年 8 月 31 日(一) 展覽時間：10:00 – 18:00 展覽地點：台北世貿一館 1 樓 攤位 D536 | 台北市信義區信義路五段 5 號