臺灣醫材新發展 睡眠照護新突破

現代人飽受睡眠品質不佳之困擾，如何正視這個問題並提出有效之解決方案。經濟部工業局委託金屬中心，於今(28)日假彰基福懋大樓-國際培訓中心菁英A廳，舉辦「2020睡眠照護臨床實作體驗行銷工作坊」，邀請彰化基督教醫院呼吸照護專家、學者、臨床醫療人員以及國內領域專研廠商一同共襄盛舉，可望提升臺灣睡眠照護產業之社會影響力。

2020睡眠照護臨床實作體驗行銷工作坊圓滿落幕。圖/金屬中心提供

根據統計，約有20%的成年人罹患有阻塞型睡眠呼吸中止症(OSA)，盛行率類似氣喘及糖尿病，但卻有近90%未被診斷與治療。OSA會導致白天嗜睡、憂鬱及認知受損，除恐引起意外事故，還可能因缺氧、交感神經過度活化導致高血壓、心律不整，而提高發生心肌梗塞、心臟衰竭及腦中風的風險，因此睡眠照護產業將會是未來最具發展潛力的產業。

該活動邀請彰基醫院高小玲博士主持，另彰基醫院的黃國揚及張凱茗醫師，針對睡眠照護主題經驗分享，更邀請在睡眠照護領域專研開發之廠商，提供最新醫材產品及技術，包括雃博的連續陽壓呼吸器、安克生醫的安克呼止偵、旺北科技的腕式脈搏血氧濃度計/多參數生理訊號監視器/純水電解氫氧製造機、萊鎂醫療器材的安鎂睡眠呼吸治療裝置及太暘科技國際的太暘科技壹點零(醫學圖像紀錄傳輸系統)，透過一系列產品介紹與產品體驗、試用，讓國內廠商優秀的技術得以呈現。

金屬中心副執行長林志隆表示，該中心跨足醫材市場已十多年，看著醫療器材產業從人工牙根製造、手術器械、術前規劃、手術導航等，逐漸邁入智慧化數位醫療，如今著重在醫療照護方面的改善，希望透過產業串聯相關廠商的投入，鼓勵產官學研醫之跨界合作，將寶貴的臨床資訊，反映在後端有效的行銷力道上，以建立臺灣成為全球醫療照護之發展重鎮