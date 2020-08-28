台北葫蘆寺舉辦慶讚中元普渡超薦大法會 緬懷先人　濟助社會弱勢族群

農曆七月份，在佛家是蘭盆盛會報恩佳期，在道教是恭祝三官大帝中元地官萬壽，懇求開恩赦罪之時，民間相信，這個月份供養僧侶、十方眾生，可獲得事半功倍的功德，也在此時超薦祖先過往親魂，期許他們能乘神佛無窮之力，接引極樂世界，獲得冥陽兩利，陰陽皆安的功效。

葫蘆寺是台北市士林區葫蘆堵地區的信仰中心，建寺至今已70餘年，相傳當時一位郭姓信士，在淡水河邊拾獲觀音佛祖金身，於港邊供奉祭拜，神威顯赫，信徒日益增多，便興工建蓋殿宇供奉，名曰「葫蘆寺」，70年來，信徒遍及全省，雖隱身於巷弄之中，但來往香客絡繹不絕，名聞遐邇。

葫蘆寺為弘揚主神觀音佛祖大慈大悲、普渡眾生的精神，以及推行宗教團體社會公益善行，每年農曆七月初十日，禮請高僧主法，誦經禮懺，演揚妙法，慶讚中元，舉辦七月蘭盆盛會，除了普施好兄弟以外，也設立「消災延壽壇」及「往生淨土壇」，供善信大德消災祈福、超薦歷代祖先、過往親人、家中地基主、無緣子女（嬰靈）、過世的寵物、以及冤親債主等。

每年葫蘆寺舉辦普渡法會，吸引各地信眾前來參加，甚至有鹿港、高雄的民眾不遠千里蒞寺報名，信眾表示以前沒有來過，但是夢到有一間葫蘆寺的觀音佛祖示現說要來參加普渡活動，才上網查詢地址資訊！葫蘆寺神蹟不斷，因此參加贊普的人數也年年增長，今年現場報名參加贊普多達7000多份(約1000桌)，場面相當壯觀。

此外，葫蘆寺也增設超薦蓮位，供善信拔薦過往先人、歷代祖先等，有信徒在法會結束後表示，親人來託夢表示感謝，讓他們備感欣慰，年年皆來參與，除了誦經禮懺外，寺方也準備豐盛菜餚供品、金條財帛，敬奉所有蓮位先魂。

除了對先人的關懷外，葫蘆寺也辦理愛心公益濟助活動，每年普渡圓滿後，濟助葫蘆堵、社子、後港地區共十七里低收入戶，每戶白米十斤及新台幣一千元整。讓慈悲月不只關懷先人，亦可濟助社會上弱勢族群，達到「冥陽兩利」之效，共祈佛光普照，國運昌隆，社會祥和，四境平安。