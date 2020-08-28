第一屆亞太保險獎頒獎典禮圓滿舉行 台灣得獎者領先所有參賽國

保險業亞洲級的國際獎項第一屆亞太保險獎（APFinSA Awards），台灣共獲得1,093座獎項，在眾多參賽國中拿下第一。但礙於疫情，讓原本在泰國曼谷舉辦的頒獎典禮取消，為獎勵台灣保險從業人員的努力，主辦單位亞太財務策劃聯會(APFinSA)特別與本次獎項台灣推手IFPA中華保險與理財規劃人員協會，為台灣得獎者舉辦一場盛大的頒獎典禮，此頒獎典禮於8月27日圓滿落幕，會中亞太保險獎總會會長特別錄製了祝賀影片，保發中心董事長桂先農擔任致詞嘉賓，各大保險公司與保經公司總經理或副總經理齊聚一堂，共襄盛舉。

第一屆亞太保險獎獲獎名單中，台灣團隊獲亞太傑出保險菁英獎1,020名、亞太巔峰保險菁英獎13名、亞太傑出保險領導獎46名、亞太巔峰保險領導獎14名，共獲得1,093座獎項，在亞太財務策劃聯會(APFinSA)眾多會員國中拿下第一。雖然因為疫情，得獎者未能如願到泰國參加總會舉辦的頒獎典禮，但是能讓總會特別在台灣為國內的得獎者舉辦頒獎典禮，也是一種特殊的榮耀，保險事業發展中心董事長桂先農特別擔任致詞嘉賓，祝賀台灣得獎者在亞太獎項中，獲得第一的優異成績，也鼓勵所有保險從業人員，勇於挑戰國際獎項，提升競爭力。

亞太保險獎背後推手，保險與理財規劃人員協會（IFPA）理事長劉先覺認為在目前競爭激烈的保險市場以及在接軌國際上，保險業務人員建立自有品牌是相當重要，而要營造突顯品牌，需具備三個要素，其一是專業即武器，其二是形象也就是盔甲，其三就是獲獎即勳章。亞太保險獎就是由來自亞太地區十個會員國所組成的最大金融服務協會即亞太財務策劃聯會（簡稱APFinSA）所推動，業務人員一旦獲頒該獎項，等於專業與成就獲得國際性肯定進而大幅提升品牌與公信力，更是台灣業務人員跨足國際舞台，掌握地緣經濟契機，一個很好的國際勳章。也是台灣的年輕保險業務伙伴，在MDRT獎項以外另一個國際認同與榮耀的機會。

亞太保險獎背後推手，保險與理財規劃人員協會（IFPA）理事長劉先覺在頒獎典禮中致詞。圖／IFPA提供

頒獎典禮齊聚國內指標性保險公司，如國泰人壽、富邦人壽、台灣人壽及中國人壽，保經公司則包括錠嵂、大誠、磐石、磊山等公司的總經理或副總經理也到場共襄盛舉，顯示保險業界對亞太保險獎的重視程度。IIFPA協會為了榮耀得獎者，在獎項公佈後，即在官網特別建置了得獎英雄榜，將每一位得獎者的照片、得獎心得文字、影音檔及獲獎國際證書表揚上傳於英雄榜裡，也希望透過IFPA協會數位平台將優秀的亞太保險獎得主介紹給社會大眾。頒獎典禮上，為了彰顯得獎者的榮耀，特別安排獲得保險領導獎及巔峰保險菁英獎的得主們，由星光大道緩步步入舞台，接受大家的喝采。

頒獎典禮中，與會貴賓舉杯慶祝頒獎典禮圓滿舉行，台灣得獎者領先所有參賽國。圖／IFPA提供

最後，IFPA劉先覺理事長特別代表總會公佈，由於今年台灣保險從業人員傑出的表現，讓亞太財務策劃聯會(APFinSA)委員們相當驚豔，一致通過台灣IFPA協會為第二屆亞太保險獎主辦國，期望在台灣保險菁英的引領下能帶動更多亞太國家保險業者一起打造愛與關懷的社會。劉理事長也鼓勵國內的保險從業人員2021年有更好的表現，不僅強化自己的競爭力，也能在國際上榮耀台灣。