桃園福林里「巫菈哈素食愛心分享」公益活動　受到熱烈回響

桃園平鎮區福林里里長彭士益積極串連許多公益慈善團體，8月22日舉辦「巫菈哈素食愛心分享」公益活動，邀請桃園市立委呂玉玲、平鎮福林宮主委張金龍、龍潭獅子會長張展聞、同恩慈善協會理事長潘俊彥等貴賓出席，並提供各項物資及贊助活動費用。

自2018年11月彭士益當選里長後，連結平鎮福林宮、龍潭獅子會與同恩慈善協會等慈善團體，舉辦許多公益活動並引進資源造福里民。彭里長經常是不假他人之手，親自將捐贈愛心物資平均分配包裝，並逐一分送至經濟弱勢里民手中。

巫菈哈異素部落的老闆們贊助素食餐點，美好基金會董事長余玉嬋率領6位學員分裝餐點，正德中壢愛心廚房楊師姐從旁協助，並由龍潭獅子會獅友及同恩慈善會成員分送至各桌里民，讓他們免費享用美味素食餐點。

巫菈哈異素部落成員之一的菈菈表示，「巫菈哈」是取自阿美族語的「愛」，團隊成員積極推廣素食餐點，也熱心參與公益活動，立志以雙腳行遍全台，讓不吃素食者也會愛上吃素。巫菈哈團隊提供潮排（素雞排）、鐡板燒、沙嗲串、素蚵煎、臭豆腐、章魚燒等多道美味素食餐點，讓眾多里民及參與來賓們都讚不絕口，直誇素食餐點比葷食還要更美味。

彭士益還特別邀請山豐國小學童參與活動，由主任許志豪率領外交大使帶著日本Amicus學校的吉祥物(親善大使)，向友好學校學生介紹臺灣善良文化，並且進行「巫拉哈異素部落夜市」巡禮，用照片影像紀錄這精彩的活動。

里長彭士益與山豐國小主任許志豪率領外交大使一同參與公益活動。圖／福林里提供

活動協辦單位之一「美好社會福利基金會」董事長余玉嬋指出，長期投入心力在「職業重建」上，為身心障礙者完成職業輔導評量、職業訓練、支持性及庇護性就業等3方面服務。基金會有小作所及庇護工場共2個訓練單位，而美好庇護工場的學員能自食其力種植無毒有機蔬菜，已廣受民眾重視與肯定。

該基金會提供職能訓練等服務，讓自閉症或有學習障礙學員能重返職場，學員們每個月還會前往正德中壢愛心廚房擔任志工，服務用餐食客。

座落於中壢市大同路的正德中壢愛心廚房成立於106年9月23日，是正德社會福利慈善基金會成立的第11家愛心廚房，食客能在寬敞明亮的素食餐廳中品嘗素食餐點，愛心廚房雖然提供經濟弱勢民眾及街友免費的素食餐點，也歡迎民眾隨喜捐獻前來用餐。截至2020年7月，正德基金會已於全台成立20家愛心廚房，感謝各界捐贈善款及食材，讓這份愛心延續下去。