2020台灣早期投資論壇-早期投資聯盟 點燃投資火炬

「2020台灣早期投資論壇」於8月26日在交通部集思會議中心盛大舉行。為掌握早期投資市場商機脈動，協助新創企業取得資金及募資知識，經濟部中小企業處委託台灣經濟研究院，辦理以「早期投資聯盟，點燃投資火炬」為主題之「2020台灣早期投資論壇」。

論壇活動內容涵蓋四大重點，包括專題演講、成立早期投資聯盟、新創場外交流及新創閃約（Speed Dating）媒合會，藉此強化國內新創投資環境，促進企業與早期投資人、創投公司之間媒合成功機會。現場吸引超過200人次參與，獲投資人及新創企業的熱烈迴響。

經濟部次長陳正祺及國家發展委員會主委龔明鑫共同為活動揭開序幕。陳次長表示，台灣是新創企業成長的沃土，擁有自由開放的環境，政府並從充實資金、鬆綁法規及培育人才等面向支持新創產業發展。經濟部在資金面積極與創投合作，提高投融資便利性，並建置早期資金資訊平台（FINDIT平台），協助新創及投資人掌握市場趨勢，自2015年至今（2020）年上半年，促成超過6,000次的媒合機會，共有87家新創獲得投資人青睞，整體獲投金額超過新臺幣20億元。除了提供籌資協助，經濟部於8月1日開辦新創、微創優惠貸款，針對貸款金額100萬以下的融資案，以從優、從簡、從速三大原則，提供5年貸款利息全額補貼。

國發會龔主委則表示，因應本次COVID-19疫情，國發基金推出受嚴重特殊傳染性肺炎影響新創事業投資專案，透過認購受影響新創企業特別股，更有彈性地提供新創營運所需資金，除此之外，國發基金亦有創業天使投資方案，開辦以來已通過100案以上，歡迎有資金需求的新創企業應用。

當日上午專題演講由台灣經濟研究院研究六所副所長范秉航博士分享「台灣新創投資趨勢暨疫情衝擊調查」，今年在COVID-19疫情的衝擊下，投資縮手，綜觀全球創投市場，上半年投資件數及金額與去年同期相比都呈現下滑趨勢；對於新創企業來說，面對層出不窮的市場考驗與突破是新創成長的常態，因應疫情衝擊，新創企業應避免漫無目的尋找投資人，該穩下腳步，重新調整公司的商業營運指標與思索募資方向與用途。

當日論壇也宣布成立「早期投資聯盟」，召集加速器、天使投資人、創投及企業創投等單位，成立早期投資聯盟，提升新創獲投機會、協助企業成長，活動中也邀請聯盟成員如台安傑國際天使投資、SparkLabs Taipei等機構分享投資經驗。

為協助新創企業介接資金及資源，尋找更多商機，活動外場也同步設置「新創場外交流區」，共計12家投資機構參與，與22家新創企業進行洽談，創造媒合機會。

當日下午接續舉辦「閃約」媒合會，安排30家新創企業與27家投資機構進行面談，以直接且有效率的交流開啟多方連結，增加企業募資成功機率。

今年「台灣早期投資論壇」，以活絡新創企業與投資人雙向互動為初衷，邀請早期投資者分享投資觀點與經驗，亦發表台灣經濟研究院對台灣新創獲投以及COVID-19疫情對我國創業生態影響等兩大研究成果。希望透過早期投資聯盟籌組以及趨勢探索，加速台灣新創企業取得早期資金與資源並掌握未來。