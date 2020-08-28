朝陽科大保金系辦理首屆「高中職教師證券投資實務競賽研習」獲熱烈迴響備受肯定

因應 108 課綱技術型高級中等學校商業與管理群科「金融與證券投資實務」課程上路，朝陽科技大學保險金融管理系與台灣財富管理規劃顧問認證協會共同舉辦首屆「2020高中職教師證券投資實務最佳輔導員競賽暨研習」，計有來自中區16所學校高中職教師報名參加，希望透過競賽方式，提升教師教學專業技能，以及如何協助學生透過競賽豐富學習歷程檔案，同時也強化技職大學端與高中職學校的連結與合作。

因應108課綱將「金融與證券投資實務」納入高職商管群必修課程，朝陽科大保金系透過競賽及研習協助高中職教師強化實務操作技巧。圖／朝陽科大提供

朝陽科大管理學院院長林益倍表示，配合高中職多元選修理財課程開設之需求，首次結合保富國際財商教育機構外聘講師，逐步帶領研習的高中職教師，模擬正式投資過程及熟悉競賽規則，並於全日研習活動後展開線上測驗與模擬線下分組競賽，獲得熱烈迴響。

朝陽科大保金系透過證券投資實務最佳輔導員競賽，提升高中職教師專業知能，獲得一致肯定。圖／朝陽科大提供

保險金融管理系主任陳美夙表示，由於108課綱將「金融與證券投資實務」納入高職商管群必修課程，透過活動競賽參與，能幫助高中職教師深究金融證券市場，強化實務操作技巧，進一步培養學生金融核心素養，建立正確投資理財觀念，了解風險與報酬的概念及資產配置的重要性，同時也協助高中職教師在面對新課綱實施及大環境的變動下，透過持續交流與分享，提供學生更好的學習環境與資源。