Honeywell年度新品Air Touch X305、InSightTM盛大亮相

根據世界衛生組織（WHO）的數據，每年約有380萬人死於家庭空氣污染，這些看不見的「隱形殺手」不但對你我健康造成相當大的危害，也是造成過敏甚至致癌的原兇。由恆隆行貿易股份有限公司總代理，美國專業醫師第一推薦空氣清淨機品牌Honeywell，始終自詡要極「淨」所能提供民眾最高品質的好空氣，於27日正式宣布引進全新InSightTM系列–帶給消費者最安心、看得見的好空氣、Air Touch X305–解決隱形空污殺手「甲醛」對消費者帶來的危害，此結合高效能、智慧淨化的兩款新機，提供最適合台灣室內空污問題的解決方案。另外，更力邀國內知名小兒感染專科醫師陳俊仁，專業分享空氣污染危害及兒童疾病預防。Honeywell持續秉持「全時守護 淨化有術」品牌核心理念，邀請全民一起Be a Honeyweller，一起淨享好空氣！

Honeywell在台灣深耕多年，連續8年蟬連專業空氣清淨機市場的銷量冠軍。恆隆行生活家電事業處處長高愉勛進一步觀察表示：「Honeywell是美國專業醫師推薦的第一空氣清淨機品牌，其濾淨技術是消費者對我們情有獨鍾的主因。從近年空氣清淨機市場銷量來看，消費者對於室內空氣污染的意識有提高趨勢，而品牌今年更攜手國內知名小兒感染專科醫師陳俊仁，一起提出居家空污極「淨」新解方，更期待提升全民對於居家空氣污染的危機意識！」

台灣民眾所身處的居住環境、氣候條件以及生活習慣，竟然都是造成室內空污的危害來源！陳俊仁醫師指出：「高溫烹調食物的油煙、燒香拜拜產生的煙霧等，都是台灣民眾家裡面最常見但卻非常容易被忽視的有害污染源。這些污染產生的細小懸浮微粒（PM）、甲醛、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2），無論是短期或長期接觸，都有可能導致健康問題。其中細小懸浮微粒（PM）甚至可經由呼吸進入血液到各個器官，造成健康上的疑慮。

尤其在台灣常見的狹窄、通風不良的住宅中，細小懸浮微粒（PM）的濃度更可能超過WHO建議標準的100倍！」另外，台灣高溫、高濕的氣候環境，不但會讓居家過敏原大肆蔓延，也會導致有害甲醛物質釋放量大幅提升。顯見，許多台灣民眾暴露在有害居家環境中，卻難以主動改變身處狹窄空間、高溫高濕度氣候等室內空污痛點。為此Honeywell引進兩款智慧淨化新機Air Touch X305、InSightTM系列，提供最有效的空污應對，鼓勵民眾透過使用空氣清淨機，主動淨化居家空間來遠離空污危害。

Honeywell攜手資深Honeyweller小兒感染專科醫師陳俊仁，推居家空污極「淨」新解方。

圖／業者提供

極「淨」空污新解方Air Touch X305、InSightTM兩款智慧新機全方位解決室內空氣污染痛點



全亞洲首賣！InSightTM系列 智感透視面版科技 好空氣一眼現形 看得見才安心！

智感透視面板科技*，空氣品質一眼現形。黃、綠、紅三段智能空氣品質指示燈，可直觀看見室內空氣狀態。啟動自動模式，低速、中速、高速、強力等四種淨化模式輕鬆調節，智慧淨化維持好空氣。

InSightTM系列空氣清淨機，總共有三層過濾系統，為居家空氣品質層層把關！活性碳前置濾網，可以吸附異味及有機揮發物（VOC）；高效Certified HEPA濾網可以99.97%捕捉小至0.3微米的懸浮微粒；以及需另加購、針對四種不同污染源加強淨化的強效淨味濾網，包含家居裝修、煙霧（香菸）、廚房以及寵物，有效解決不同家庭空污的需求，無論是新居落成、有吸菸家庭成員、常開火或是有毛小孩的家庭，InSightTM系列專攻濾網，都可以客製化為你把關居家空污危害。

三種機款 無論大屋小房都合適 優異淨化效率好空氣超有感

InSightTM全系列：InSightTM5150、InSightTM5250、InSightTM5350，針對5-28坪不同大小的室內空間提供最有效的淨化，無論是客廳、主臥房、小孩房等各類房型大小，只要選擇符合坪數的InSightTM機型，每小時可達到5次的全室換氣*，即刻高效淨化，提供淨化對策也降低不必要的能源耗費，高CP值好空氣體驗超有感！

Honeywell 年度新品InSightTM系列，搭載智感透視面版科技，帶來好空氣新體驗。Honeywell給你極「淨」居家空污新解方，好空氣看得見才安心。圖／業者提供

HiSivTM專利科技，高濕度環境仍有效過濾並分解甲醛

Honeywell HiSivTM複合濾網能99.9%高效過濾室內甲醛污染，其HiSivTM專利科技的獨特高矽疏水分子篩技術，能在高濕度環境下依然保有高吸附容量與速率，高效吸附並同時分解甲醛，避免二次污染。在台灣溫度高、濕度高的環境下，有效解決家庭環境中，甲醛等有害易揮發氣體的空氣污染問題。針對PM2.5、空氣中細菌等過敏原亦有99.9%的高效淨化力！



即時空氣品質監測 7段風速調節智慧省能 專業氣流 全方位零死角淨化室內空氣

Air Touch X305擁有業界高規的七段風速系統，即時偵測空氣品質，並即刻自動調節7段風速，提供最適合的淨化模式。另外，Air Touch X305擁有獨家的氣流傾角設計，讓出風口與牆壁呈15~20度角，讓乾淨空氣快速循環室內空間，呼吸好空氣不必再苦苦等候，馬上享受清新好空氣。



超低分貝、無稜角、自動斷電超貼心設計 特級守護零死角

Air Touch X305三項超貼心設計：無稜角、防傾倒、自動斷電，讓小孩、寵物於家中奔跑玩耍，也不怕有傾倒、撞傷的危險發生，給家中寶貝、毛小孩最安全的活動空間；另外，Air Touch X305運轉時最低23分貝，比樹葉掉落的聲音還小聲，提供最安靜的睡眠環境，讓你享受最極致的潔淨好空氣和睡眠品質。

Honeywell好空氣體驗屋全台巡迴開跑 現場超值優惠讓你把好空氣帶回家!「Honeywell好空氣體驗屋」首站將於9月4日至9月6日台中新光三越盛大開跑；第二場次將於9月11日至9月13日台北新光三越A8正門口登場，參與體驗屋活動不但可獲得500元新機優惠券，更有機會抽獎將最高好禮空氣清淨機直接抱回家！快來一齊Be a Honeyweller體驗極致淨化好空氣。更多活動消息，敬請鎖定Honeywell官方網站與臉書粉絲專頁！Honeywell Facebook粉絲專頁：https://www.facebook.com/hw.airpurifier Honeywell官方網站：https://www.hw-airpurifier.com.tw/