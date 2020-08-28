台中南天宮推行慈善扶助弱勢 發放愛心物資1,500戶低收入戶受惠

熱心於各項公益活動、扶助弱勢的台中南天宮，今（28）日上午10點於南天宮大門口舉辦「109年愛心物資發放活動」，共計發放大台中東區、北區、南區、大里區、太平區、中區等六大區，由六大區一百多位里長代領代發愛心物資，共計發放1,500大箱愛心物資予各低收入戶。

台中南天宮主委吳光雄。圖／許俊揚攝

台中南天宮關帝廟每年在關聖帝君聖誕皆會舉行「帝君聖誕超拔普渡三天大法會」法會結束後，許多信眾的供品選擇捐贈弱勢。該大法會今年共有1,500大箱普渡物資，計有沙拉油、白米、麵條、罐頭、米酒、飲料、麥片等新鮮物資，信眾供品愛心捐贈，與台中南天宮共同推行慈善與互助互愛之精神、關懷台灣地方角落弱勢家庭。

台中南天宮主委吳光雄（右）與代領愛心物資的東區富仁里里長施文海（左）合影。圖／許俊揚攝

台中南天宮關帝廟主要宣揚儒釋道學說，倡導忠義精神，以「宗教、文化、教育、醫療、慈善」為宗旨，期待讓這樣的善循環年年傳遞下去，讓受惠的家庭因知足感恩，未來也有能力一起參與慈善公益的行列。

台中南天宮「109年愛心物資發放活動」，與會來賓上香祈福。圖／許俊揚攝

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