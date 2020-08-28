資誠校園播種CSR 鼓勵學生從生活中實踐SDGs

資誠永續發展服務公司於2020年8月12至14日舉辦「第八屆資誠CSR校園種子營－2020 SDGs大挑戰」，不受疫情影響，共吸引22校18系，近90位學員踴躍參加，在三天兩夜的營隊中，除了能親授永續大師的相關課程薰陶之外，更透過桌遊、國際氣候談判、協助企業解決永續議題的簡報大賽等方式，翻轉學員們對永續的認識，並將永續知識內化成為實際行動。

該活動是由中華電信、國泰金控、國際中橡、大愛感恩科技與CircuPlus五家協力單位，以及B型企業協會、Impact Hub Taipei、台灣青年氣候聯盟(TWYCC)、優樂地等永續團隊共同合作舉辦。

資誠永續發展服務公司總經理李宜樺指出，永續已經是全球顯學，在新冠時代更受到企業的高度關注，今年的報名情況也反映出學生想要瞭解永續發展的渴望。資誠CSR種子營一直以來與國際永續趨勢議題接軌，在三天兩夜的營隊中，除了能親授永續大師的相關課程薰陶之外，更透過桌遊、國際氣候談判、協助企業解決永續議題的簡報大賽等方式，翻轉學員們對永續的認識，並將永續知識內化成為實際行動。

不讓SDGs、低碳淪為口號

2016年資誠永續發展服務公司首創台灣第一個CSR三天兩夜學生營隊，至今累計培育橫跨30多所大專院校、40 餘系所、超過600 位莘莘學子成為永續尖兵；今年邁入第八屆，2020年是國際社會距離實踐2030年SDGs目標邁入10年倒數計時的關鍵時期，必須以具體的行動、策略來因應這關鍵的10年。因此今年種子營以「SDGs」為主題，邀請永續標竿企業分享落實SDGs的實際行動方案，更安排強調思考與實作的桌遊、談判、設計思考等多元性課程，

除了在營隊主題、課程內容上增加許多更具特色的內容之外，在營服上也特別由大愛感恩科技公司贊助由回收寶特瓶再製而成的環保機能T-Shirt，將永續精神直接穿在身上。

解決永續問題 從你我開始

在最後一天的簡報大賽中，18組學員們以SDGs為核心，針對企業所面臨的永續痛點提出解方，評審包括行政院能源及減碳辦公室林子倫副執行長、政治大學金融科技研究中心王儷玲主任、頤德國際暨CSRone永續平台創辦人嚴德芬總經理、B型企業協會黃惠敏秘書長、國泰人壽簡敏雄協理、國際中橡林瑞芬經理及許瑋珊主任、中華電信林維娟資深經理等，從提案的創新創意、可行性、永續影響力以及溝通表達四個面向予以指導。

評審們一致認為，本屆學員們能在短時間中整合所學，提出獨樹一幟的創意想法，並流暢表達非常不容易。國泰人壽簡敏雄協理表示：「國泰人壽今（2020）年領先業界取得環保署減碳標籤，其實背後已經累積多年減碳耕耘，同學們能夠用簡單有趣的方式推廣大眾認識『減碳標籤』，進而體現國泰人壽對減碳標籤的投入，表現相當亮眼。」他同時也勉勵學員，創意並不是空想，要有底蘊才能走得長遠，在永續的道路上還有等著學員們探索的空間。

「第八屆資誠CSR校園種子營」特別增加實作、討論等多元性課程，讓學員們將永續知識內化成實際行動。圖／資誠提供

國際中橡林瑞芬經理指出：「學員們對於如何翻轉碳黑事業的形象，有著豐富多元的創意，對於擴大循環經濟範圍、協助國際中橡調適氣候變遷風險也有別出心裁的創意。鼓勵同學們能秉持著價值創造的精神，在兼顧各利害關係人的面向下，持續為CSR努力！」

中華電信林維娟資深經理表示：「很高興看到學員們能夠在提案中，兼顧中華電信CSR核心精神，將AI、IoT、大數據等尖端科技導入CSR提案，進而實踐永續城市目標。」她並鼓勵同學們不僅提案時觀點要廣，想法要實，做法也要細。

頤德國際暨CSRone永續平台創辦人嚴德芬總經理認為，永續是號召一群人做的事，如何說得吸引人，影響別人和自己一起行動，至關重要。行政院能源及減碳辦公室林子倫副執行長也提醒學員，提案大賽之後不是結束，而是下一段永續旅程的開始。

李宜樺呼籲，永續需要聯合更多的人一起行動，希望能夠透過資誠CSR校園種子營，學習善知識，成就善的社會與人生，也祝福學員們能在永續的道路上互相勉勵、前行，走出屬於自己的快樂永續人生。